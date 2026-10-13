Madre lamenta que su hijo menor sea señalado por matar a su hermano en Puerto Cortés

Cortés, Honduras.- Una tragedia familiar mantiene de luto a Victoria del Carmen Erazo, quien perdió a su hijo mayor, Mario Roberto Escobar, de 48 años, durante un violento episodio ocurrido este martes 13 de octubre en el barrio San Isidro, en Puerto Cortés, al norte de Honduras. El hombre murió tras recibir varias heridas con un machete durante una discusión familiar y, según el testimonio de su madre, el presunto responsable sería su hermano menor, identificado como Víctor Antonio Escobar, por lo que las autoridades investigan el caso para esclarecer lo sucedido. “Yo lo supe criar a mis hijos, bien criados, pero el diablo nunca duerme”, expresó Erazo al recordar a sus dos hijos, quienes crecieron juntos y compartían el mismo hogar.

Conflictos familiares

Victoria del Carmen recordó que anteriormente ya se habían registrado problemas entre sus hijos y mencionó un episodio en el que uno de ellos habría amenazado al otro con un puñal, además de sacar sus pertenencias de la habitación.

Pese a esos antecedentes, la mujer aseguró que nunca imaginó que los conflictos terminarían con la muerte de uno de sus hijos, una pérdida que ahora enfrenta mientras el otro es señalado como presunto responsable. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante su relato, Erazo también manifestó que había observado señales de un posible consumo de drogas en uno de sus hijos y que este ingería bebidas alcohólicas. La hondureña explicó que ambos hijos trabajaban y recordó que Mario Roberto se había dedicado a labores de encofrado, además de haber viajado a España antes de regresar a Honduras.

Según su relato, los tres vivían en la misma casa y acostumbraban retirarse a sus habitaciones después de terminar sus actividades diarias.

Madre pide justicia por la muerte de su hijo

En medio del dolor, Victoria del Carmen pidió que se haga justicia por la muerte de Mario Roberto y manifestó que quien resulte responsable debe responder ante la ley. “Pues sí, la debe, tiene que pagarla”, expresó al referirse a la responsabilidad que, a su juicio, debe asumir el autor del crimen.