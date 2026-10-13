Capturan a mujer que, junto a su pareja, habría matado a hombre de 70 años en aldea de Danlí

El Paraíso, Honduras.- Acusada de quitarle la vida a un adulto mayor, una joven fue capturada en las últimas horas en el departamento de El Paraíso, por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y otras unidades policiales.

La mujer responde al nombre de Ricci Mabel Rodríguez Amador, de 22 años de edad, originaria de Danlí, El Paraíso; cuyo último domicilio era en la aldea Altos de Escuapa, en Danlí.

El crimen ocurrió la mañana del 11 de febrero de 2026, en la aldea Ocobas, jurisdicción de Danlí. Ahí le dieron muerte al señor Santos Alejandro Hernández, de 70 años de edad.

De acuerdo con las investigaciones de la DPI, Ricci Mabel, junto a su marido de nombre Mildon Ovidio Hernández, arremetieron a golpes con un palo contra don Santos Hernández, en el interior de uno de los cuartos de la cuartería en la que los tres vivían, pero en habitaciones separadas, en Ocobas.