Capturan a mujer que, junto a su pareja, habría matado a hombre de 70 años en aldea de Danlí

El Paraíso, Honduras.- Acusada de quitarle la vida a un adulto mayor, una joven fue capturada en las últimas horas en el departamento de El Paraíso, por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y otras unidades policiales.
La mujer responde al nombre de Ricci Mabel Rodríguez Amador, de 22 años de edad, originaria de Danlí, El Paraíso; cuyo último domicilio era en la aldea Altos de Escuapa, en Danlí.
El crimen ocurrió la mañana del 11 de febrero de 2026, en la aldea Ocobas, jurisdicción de Danlí. Ahí le dieron muerte al señor Santos Alejandro Hernández, de 70 años de edad.
De acuerdo con las investigaciones de la DPI, Ricci Mabel, junto a su marido de nombre Mildon Ovidio Hernández, arremetieron a golpes con un palo contra don Santos Hernández, en el interior de uno de los cuartos de la cuartería en la que los tres vivían, pero en habitaciones separadas, en Ocobas.
El septuagenario falleció a raíz de la fuerte golpiza que recibió, tanto por Mildon Hernández, como por Ricci Rodríguez, quienes le asestaron golpes en varias partes del cuerpo, pero en especial en la cabeza.
Confeso
El 14 de febrero del presente años, es decir, tres días después de cometido el homicidio, el Juzgado de Letras Penal de Danlí, emitió la orden de captura contra la pareja, principales sopechosos de la muerte de don Santos Hernández.
Ese mismo día, agentes policiales detuvieron a Mildon Hernández. Éste, al ser abordado por la prensa local, confesó que le quitó la vida a don Santos, por que él quería abusar sexualmente de su mujer, o sea, de Ricci Rodríguez. Aseguró que se arrepentía de lo que había hecho.
Ricci Mabel fue detenida en la aldea Las Quebradas, en el municipio de Trojes, El Paraíso; luego de que agentes de investigación le dieran seguimiento con el objetivo de aprehenderla.