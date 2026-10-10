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“Por no respetar a las mujeres casadas”, asesinan a un hombre en El Paraíso

El crimen ocurrió en El Paraíso, donde el cadáver de un hombre fue encontrado junto a un mensaje que decía: "Por no respetar a las mujeres casadas"

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 18:24
“Por no respetar a las mujeres casadas”, asesinan a un hombre en El Paraíso

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni las personas que habrían participado en el hecho.

 Foto: Cortesía redes

El Paraíso, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos este sábado 10 de octubre en el sector de Las Lomitas, en el departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre perdió la vida tras ser atacado con una arma de fuego y su cadáver quedó en el lugar donde ocurrió el crimen.

Junto al cuerpo fue encontrado un mensaje con la frase "Por no respetar a las mujeres casadas", un elemento que podría formar parte de las investigaciones para determinar el móvil del asesinato.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para proteger las evidencias y evitar que otras personas alteraran el lugar. Posteriormente, especialistas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) comenzaron las diligencias para recopilar indicios que permitan esclarecer el caso.

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Por su parte, personal de Medicina Legal trasladó el cadáver para practicar la autopsia correspondiente. Los análisis forenses permitirán avanzar en la identificación del fallecido y aportar información relevante para la investigación.

Emergencia nacional

La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) Migdonia Ayestas manifestó el pasado 25 de septiembre la urgente necesidad de replantear las políticas estatales de seguridad ciudadana ante el repunte de los delitos contra la vida.

De acuerdo con Ayestas, el país mantiene una tasa de letalidad que oscila de forma sistemática entre las 7 y 8 muertes violentas cada 24 horas.

Ayestas calificó como un escenario de "extrema gravedad" que la violencia tienda a recrudecerse de forma exponencial durante los días de descanso, registrándose picos críticos de más de 30 asesinatos en un solo fin de semana en los 18 departamentos de la República.

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El consolidado estadístico del centro de investigación forense digital detalla que el año 2026 ya supera la barrera de los 1,800 homicidios acumulados.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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