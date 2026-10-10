“Por no respetar a las mujeres casadas”, asesinan a un hombre en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos este sábado 10 de octubre en el sector de Las Lomitas, en el departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre perdió la vida tras ser atacado con una arma de fuego y su cadáver quedó en el lugar donde ocurrió el crimen.

Junto al cuerpo fue encontrado un mensaje con la frase "Por no respetar a las mujeres casadas", un elemento que podría formar parte de las investigaciones para determinar el móvil del asesinato.