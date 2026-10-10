Su familia lo halló muerto en su casa con heridas de arma blanca: José González, catedrático de la UNAH

José Ángel González García, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), adscrito al Centro Universitario Regional del Centro (CURC), fue hallado sin vida este sábado en su vivienda, ubicada en la colonia Lomas del Río, en Comayagua.
Además de catedrático, José González era un reconocido periodista en la zona. Según versiones preliminares, habría sido atacado con un arma blanca.
El cuerpo de la víctima fue encontrado por sus familiares, quienes alertaron a las autoridades tras descubrir que estaba sin vida dentro de la vivienda.
Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen ni sobre la identidad de las personas que podrían estar involucradas.
La UNAH expresó sus condolencias por la muerte del catedrático, quien formaba parte del Departamento de Humanidades y Artes del campus de Comayagua.
Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recopilar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.
"El Lic. González dejó una huella imborrable a través de su profundo amor por las letras, el cine y el arte escénico, siendo su visión de trabajar “por amor al arte”, publicó la institución.
Serán las autoridades las encargadas de determinar las circunstancias del crimen y establecer el posible móvil del asesinato del catedrático.
Tras el hallazgo, se espera que las autoridades continúen con las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes serían los responsables.
El catedrático era una persona muy querida por estudiantes y personal del centro universitario en Comayagua. Su muerte ha causado consternación entre quienes lo conocieron, mientras se espera que las investigaciones permitan esclarecer el caso.