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Agredió a un gato y le reclamaron: Ricardo mató a su tía e hirió a su mamá y abuela en Los Pinos

Tras ser increpado por las tres mujeres por agredir a un gato, el hombre tomó un machete y atacó a sus familiares. El hecho ocurrió en la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa, donde su tía murió

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 14:11
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Como Ricardo Esteban Salgado Solano, de 35 años, fue identificado el hombre acusado de matar a su tía y herir a su madre y abuela en la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa. ¿Cómo sucedieron los hechos y por qué? Aquí lo que se sabe.

 Foto: Redes sociales
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La madrugada de este sábado 10 de octubre de 2026, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron al sospechoso.

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El ataque ocurrió en el sector C de la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa, la noche del viernes 9 de octubre.

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Ricardo llegó a la vivienda en estado de ebriedad, donde se encontraban su tía, su madre y su abuela.

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Versiones preliminares indican que el hombre llegó amenazándolas. Posteriormente, el sospechoso comenzó a agredir a un gato.

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Cuando el individuo atacó al animal, las tres mujeres le reclamaron, por lo que él decidió tomar un machete y agredirlas.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
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La víctima mortal fue identificada como Sandra Verónica Salgado Solano, de 51 años, quien murió a causa de las heridas provocadas con el arma blanca.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
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Las otras dos mujeres, madre y abuela del sospechoso, resultaron heridas cuando intentaron intervenir para detener la agresión y auxiliar a la víctima.

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“¡Maten, maten!”, gritaban algunos vecinos mientras los agentes policiales capturaban al individuo.

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El sospechoso vestía una camisa gris y una calzoneta del mismo color, ambas manchadas de sangre. Además, tenía uno de sus brazos vendado.

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