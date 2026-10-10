Agredió a un gato y le reclamaron: Ricardo mató a su tía e hirió a su mamá y abuela en Los Pinos

Como Ricardo Esteban Salgado Solano, de 35 años, fue identificado el hombre acusado de matar a su tía y herir a su madre y abuela en la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa. ¿Cómo sucedieron los hechos y por qué? Aquí lo que se sabe.
La madrugada de este sábado 10 de octubre de 2026, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron al sospechoso.
El ataque ocurrió en el sector C de la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa, la noche del viernes 9 de octubre.
Ricardo llegó a la vivienda en estado de ebriedad, donde se encontraban su tía, su madre y su abuela.
Versiones preliminares indican que el hombre llegó amenazándolas. Posteriormente, el sospechoso comenzó a agredir a un gato.
Cuando el individuo atacó al animal, las tres mujeres le reclamaron, por lo que él decidió tomar un machete y agredirlas.
La víctima mortal fue identificada como Sandra Verónica Salgado Solano, de 51 años, quien murió a causa de las heridas provocadas con el arma blanca.
Las otras dos mujeres, madre y abuela del sospechoso, resultaron heridas cuando intentaron intervenir para detener la agresión y auxiliar a la víctima.
“¡Maten, maten!”, gritaban algunos vecinos mientras los agentes policiales capturaban al individuo.
El sospechoso vestía una camisa gris y una calzoneta del mismo color, ambas manchadas de sangre. Además, tenía uno de sus brazos vendado.