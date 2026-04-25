Al pleito de territorios para la venta de drogas, atribuye la Policía los asesinatos en Trojes

El Paraíso, Honduras.- La escalada de violencia en el productivo y pujante municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso, tiene alarmados a sus pobladores y a las autoridades civiles que gobiernan a este poblado en el oriente del país. La incidencia frecuente de homicidios que se ha venido registrando en el mes de abril del presente año, ha generado preocupación entre sus moradores, a quienes les ha tocado presenciar asesinatos, a cualquier hora del día, en las calles de Trojes. En lo que va del año 2026, al menos diez homicidios se han perpetrado en el término municipal de Trojes; la mayoría de estos, según el estudio e investigaciones de la Policía Nacional, es producto de la pelea de territorios para la venta de drogas, en el oriente del país. Tras estos hechos violentos, el jefe de la Unidad Departamental de Policía (UDEP-7), en El Paraíso, subcomisionado, Wilfredo Ventura, aseguró que estas muertes aquejan a "la pelea de territorios, más que todo en el asunto de la venta de drogas. Esos son los muertos últimamente; personas que han sido detenidas por parte de la Policía".

Apoyo a las alcaldías

Para poder hacerle frente a esa arremetida criminal en Trojes y sus zonas aledañas, la Policía Nacional solicitó la ayuda logística, tanto al alcalde de ese pueblo, como al edil de la ciudad de Danlí, para poder concentrar a más recurso policial en el oriente y combatir con más eficacia a quienes cometen estos hechos delictivos. "A raíz de los últimos acontecimientos en el municipio de Trojes, ya se habló con el alcalde municipal (Nelson Moncada) y la corporación municipal para que nos puedan brindar el apoyo, para tener elementos de Fuerzas Especiales en aquel sector y que nos den el apoyo del alojamiento allá, porque en las instalaciones policiales ya está el personal que las ocupa y para mandar un apoyo especial tenemos que tener un lugar", reveló Ventura. El oficial detalló que también ya hubo un diálogo con el alcalde de Danlí, Abraham Kafaty, de Danlí, para que la próxima semana les puedan poner a disposición una casa, cuyo alquiler será pagado por la Alcaldía de Danlí, para alojar a 20 efectivos de Fuerzas Especiales, que apoyarán en el tema de seguridad en Danlí.

Hechos violentos

El 12 de abril, las autoridades policiales dieron cuenta de la muerte de un hombre de origen nicaragüense, en Trojes; las investigaciones preliminares indicaron que, en efecto, el homicidio estaría derivado del pleito entre bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas. Ni 24 horas habían pasado, cuando la tarde del lunes 13 de abril, un jovencito de 19 años de edad, identificado como Maicol Rubén Siles, fue acribillado a disparos por sicarios, cuando transitaba en su vehículo por una de las calles de la colonia José Simón Azcona, en ese municipio. El pasado jueves se conoció del asesinato de Nohelia Danitza Carazo Pasos, de 35 años de edad; hecho ocurrido en el caserío de Waniguas, jurisdicción de Catacamas, Olancho, limítrofe con el territorio de Trojes. Se presume que en el hecho habrían muerto dos personas más, en un enfrentamiento armado en esa zona montañosa que es atravesada por el río Coco o Segovia; sin embargo, la Policía sólo reportó la muerte de Nohelia Carazo. Información preliminar detalla que Carazo Pasos, fue la pareja sentimental de Andy René Moncada Cerrato, hijo del actual alcalde de Trojes, Nelson Moncada, quien perdió la vida al caer de un pipante en el caudaloso río Coco o Segovia, en febrero de 2024.