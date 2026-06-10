El último mensaje de la chef Sandra Díaz del Valle antes de morir en una clínica

Ese mismo día, su pareja, el también conocido comunicador Juan Fernando Lobo, le dedicó un mensaje lleno de amor y ternura para celebrar la vida de la chef. "Hoy está de cumpleaños la que me encanta, la que me fascina, la que me ama y me cuida, la que me acompaña y me apoya en todo", escribió Lobo al inicio de su mensaje.