El último mensaje de la chef Sandra Díaz del Valle antes de morir en una clínica

El fallecimiento de la querida chef y presentadora Sandra Díaz del Valle, continúa causando consternación, sobre todo porque murió el día de su cumpleaños número 46, en una clínica estética de la capital el reciente miércoles 10 de junio. ¿Cuál fue su último mensaje? A continuación los detalles.
"Enseñar, compartir, servir, dar y todo con cariño es una bendición inmensa. Los espero en mis próximas clases de cocina. ¿Qué les gustaría que cocináramos, los leo?", escribió Sandra a través de su cuenta oficial de Instagram el mismo día, poco antes de su fallecimiento.
Era el cumpleaños 46 de Sandra y algunos de sus seguidores respondieron respondieron el post de la chef, sin imaginar que horas después se anunciaría su muerte.
Ese mismo día, su pareja, el también conocido comunicador Juan Fernando Lobo, le dedicó un mensaje lleno de amor y ternura para celebrar la vida de la chef. "Hoy está de cumpleaños la que me encanta, la que me fascina, la que me ama y me cuida, la que me acompaña y me apoya en todo", escribió Lobo al inicio de su mensaje.
"Con esa sonrisa de artista de Hollywood, con esos pies de princesa, con esas piernas que parecen flan de vainilla, con esos ojos que me dejan quieto, con esas manos que hacen maravillas", agregó Juan Fernando, quien hace aproximadamente cuatro semanas dio a conocer en sus redes que le había propuesto matrimonio a Sandra.
La reconocida chef no dejó pasar el gesto de Lobo sin responder. "Gracias amor, te amo muchísimo más, amén, Dios así lo permita".
Sin siquiera imaginarlo, la pareja hondureña creó un instante de despedida en redes sociales, demostrando su amor el único por el otro.
Según la versión oficial sobre la muerte de la reconocida chef, Juan Fernando Lobo la llevó de emergencia a una clínica estética que se ubica en el bulevar Morazán, lugar en el que supuestamente se había sometido a un procedimiento estético, luego de sentirse mal de salud.
Lobo dio a conocer a las autoridades que el personal de la clínica le suministró una inyección directa en la nuca, y que ante el deterioro de su estado de salud, le siguieron suministrando otros medicamentos.
Desafortunadamente, la chef y presentadora de TV Azteca comenzó a colapsar, por lo que los responsables de la clínica intentaron realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. Al ver que no respondía como esperaban, notificaron a su pareja para que la trasladara hacia el Hospital Escuela.
El portavoz del Hospital Escuela confirmó que Sandra Díaz del Valle ingresó ya sin signos vitales del centro asistencial público, luego de que se especulara que la chef había fallecido allí. La familia de la fallecida denunció a los responsables de la clínica estética por sospechas de mala praxis, por lo que el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) secuestró documentos del centro estético para efectos de investigación.
La chef Sandra Díaz del Valle murió con muchos sueños por delante. Su partida deja devastada a su pareja, toda su familia, colegas y a los los hondureños que la vieron a través de sus espacios de cocina, donde dejó una huella imborrable con su talento y carisma.