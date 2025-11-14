Nasry Asfura promete finalizar carretera de Danlí a Trojes

Danlí, Honduras.- Durante una visita a los municipios de Trojes y Danlí, ambos situados en el departamento de El Paraíso, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, presentó una serie de propuestas relacionadas con infraestructura vial, apoyo al sector productivo y mejoras en servicios básicos. La actividad incluyó una caravana y un encuentro público en el redondel de los ganaderos, donde expuso sus planteamientos ante los asistentes.

Asfura destacó la necesidad de mejorar las carreteras que conectan a Trojes con Arenales, Patuca y Danlí, así como de fortalecer las capacidades de los productores locales mediante asistencia técnica, financiamientos y programas de apoyo agrícola.

“El objetivo es mejorar las vías primarias y brindar herramientas que permitan a los productores trabajar con mayor tecnificación”, señaló durante su intervención. También mencionó la posibilidad de gestionar un nuevo tanque de abastecimiento de agua y obras de pavimentación interna en el municipio.

En su discurso, el candidato señaló que, de llegar al gobierno, impulsaría proyectos destinados a atender demandas históricas de la zona, entre ellas la necesidad de infraestructura más eficiente para el transporte de productos hacia los mercados.