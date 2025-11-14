Nasry Asfura promete finalizar carretera de Danlí a Trojes

Danlí, Honduras.- Durante una visita a los municipios de Trojes y Danlí, ambos situados en el departamento de El Paraíso, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, presentó una serie de propuestas relacionadas con infraestructura vial, apoyo al sector productivo y mejoras en servicios básicos. La actividad incluyó una caravana y un encuentro público en el redondel de los ganaderos, donde expuso sus planteamientos ante los asistentes.
Asfura destacó la necesidad de mejorar las carreteras que conectan a Trojes con Arenales, Patuca y Danlí, así como de fortalecer las capacidades de los productores locales mediante asistencia técnica, financiamientos y programas de apoyo agrícola.
“El objetivo es mejorar las vías primarias y brindar herramientas que permitan a los productores trabajar con mayor tecnificación”, señaló durante su intervención. También mencionó la posibilidad de gestionar un nuevo tanque de abastecimiento de agua y obras de pavimentación interna en el municipio.
En su discurso, el candidato señaló que, de llegar al gobierno, impulsaría proyectos destinados a atender demandas históricas de la zona, entre ellas la necesidad de infraestructura más eficiente para el transporte de productos hacia los mercados.
Respaldo a alcaldes
El alcalde de Trojes y aspirante a la reelección, Nelson Moncada, acompañó la visita y resaltó que los productores del municipio continúan enfrentando dificultades para sacar su mercancía debido al estado de las carreteras. Moncada planteó que la zona requiere apoyo en programas agrícolas y en la mejora de la red vial para potenciar el desarrollo económico local.
De igual manera, Nasry Asfura se reunió con Abraham Kafati, actual alcalde de Danlí y también candidato a la reelección. Ambos líderes políticos acordaron trabajar en equipo para llevar a Danlí hacia un "desarrollo moderno", con proyectos de infraestructura, generación de empleo y fortalecimiento de la educación y la salud.
“El hombre que nos va a apoyar y ayudarnos a cambiar la ciudad de Danlí es Papi a la Orden, porque tiene una idea clara sobre el desarrollo que deben tener los municipios, tal como lo hizo en Tegucigalpa”, aseguró Kafati.
La visita formó parte de las actividades públicas que realizan los candidatos en el marco del proceso electoral rumbo al 30 de noviembre.