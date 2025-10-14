Familias quedan incomunicadas en Danlí tras colapso del puente sobre el río Vallecillos

El Paraíso, Honduras.- El puente que conectaba la colonia Los Robles con las demás zonas de Danlí colapsó, dejando incomunicada a toda la comunidad.

Los habitantes aseguran que la situación es difícil, ya que el río nunca había crecido a tal extremo, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que den una pronta respuesta.

La preocupación aumenta porque no hay paso. En la colonia Los Robles hay mujeres embarazadas a punto de dar a luz, así como niños y adultos mayores que permanecen incomunicados.

Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Dos postes del tendido eléctrico también cedieron ante la crecida del río Vallecillos y quedaron colgando sobre el cableado.

Se estima que más de 2,500 familias están siendo afectadas por el colapso del puente.

Representantes de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) evalúan los daños. “Vamos a tomar las acciones pertinentes para dar respuesta a las familias afectadas, en este caso por la incomunicación”, informaron.

Copeco aseguró que se está trabajando con las Fuerzas Armadas, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y la Policía Nacional para brindar ayuda a las dos mujeres embarazadas.

“Vamos a hacer las coordinaciones por el tema de alimentación, agua, medicina y todo lo que puedan necesitar”, señalaron autoridades de Copeco.

La institución informó que se realizará una evaluación de los daños y reconoció que la caída del puente es lo más crítico que han dejado las fuertes lluvias en la zona.

Ante la falta de un puente, las autoridades improvisaron un canopy, atando una cuerda y una silla para que las personas más vulnerables pudieran cruzar al otro extremo.

El alcalde Abraham Kafati ha visitado diferentes lugares del casco urbano para verificar viviendas afectadas por inundaciones, algunas de las cuales han perdido parte de su estructura debido a las lluvias.

El edil también aseguró que se brindará ayuda a todas las personas damnificadas.