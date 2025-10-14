Cerrada calle entre el Congreso Nacional y el IHSS por crecida del río Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- La calle que conecta el Congreso Nacional con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el Barrio Abajo, permanece cerrada este martes debido al aumento del caudal del río Choluteca, tras las fuertes lluvias registradas la noche del lunes 13 de octubre.

El incremento del nivel del agua se registró entre los puentes Soberanía y Carías, donde el desbordamiento dejó una gruesa capa de lodo y basura que bloquea totalmente el paso vehicular.

Elementos de vialidad mantienen cerrados los accesos para evitar accidentes y permitir las labores de limpieza.

De acuerdo con reportes ciudadanos, durante la noche el caudal del río alcanzó niveles de alerta roja, inundando zonas cercanas como el campo Motagua.