Momento en que se hunde la calle y deja enorme socavón en la Reynel Fúnez

Tegucigalpa, Honduras.- Lo que comenzó como una pequeña fisura en medio de la calle en cuestión de minutos dejó incomunicadas varias colonias en el sector sur de la ciudad, entre ellas la Reynel Fúnez.

El momento en que el enorme socavón, que ahora mantiene a los vecinos sin salida ni entrada, quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo anoche la calle inicialmente se rajó, pocos minutos después fue cediendo y en cuestión de segundos la separación entre un extremo de la calle y otro era de 10 metros. Afortunadamente, ninguna persona o vehículo transitaba por el sector en ese momento y no se reportan víctimas mortales.