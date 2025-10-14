  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Momento en que se hunde la calle y deja enorme socavón en la Reynel Fúnez

Las imágenes muestran como en segundos, donde había una calle, solo queda una gran brecha de 10 metros de ancho y al menos 12 de profundidad, dejando sin acceso varias colonias

  • 14 de octubre de 2025 a las 08:51

Tegucigalpa, Honduras.- Lo que comenzó como una pequeña fisura en medio de la calle en cuestión de minutos dejó incomunicadas varias colonias en el sector sur de la ciudad, entre ellas la Reynel Fúnez.

El momento en que el enorme socavón, que ahora mantiene a los vecinos sin salida ni entrada, quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo anoche la calle inicialmente se rajó, pocos minutos después fue cediendo y en cuestión de segundos la separación entre un extremo de la calle y otro era de 10 metros. Afortunadamente, ninguna persona o vehículo transitaba por el sector en ese momento y no se reportan víctimas mortales.

Capitalinos preocupados por socavones en Tegucigalpa y la falta de solución
Lluvias dejan deslizamientos e inundaciones en varias colonias de Tegucigalpa

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias