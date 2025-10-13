Capitalinos preocupados por socavones en Tegucigalpa y la falta de solución

Tegucigalpa, Honduras.- Varios socavones que se formaron hace meses e incluso años en diferentes sectores del Distrito Central (DC) se agravan con las lluvias recientes y ponen en riesgo el bienestar de decenas de familias. En al menos tres puntos de la capital se reportan hundimientos con constante deslave de tierra y sin señales de estabilización. Por el contrario, los pronósticos meteorológicos para los próximos días anticipan un incremento en las precipitaciones, lo que podría empeorar la situación. Uno de los casos más críticos se registra en la colonia Centroamérica Oeste, etapa I, donde desde 2021 los vecinos viven con el temor de que un enorme agujero destruya parte de la calle principal y los deje incomunicados.

Las condiciones climáticas no han favorecido el terreno, y el socavón continúa expandiéndose sin que hasta la fecha las autoridades municipales presenten una solución definitiva. Detrás del agujero se encuentra el centro educativo Las Américas, al que asisten diariamente cientos de alumnos, docentes y padres de familia, quienes corren el riesgo de que la estructura colapse. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Esto viene desde hace muchos años y no nos hacen caso. Desde 2021 se formó y sigue igual. Ya nos vamos a quedar incomunicados”, lamentó Patricia Domínguez, residente afectada de la colonia. La noche del domingo, personal del Comité de Emergencias Municipal (Codem) llegó al lugar, aunque únicamente cercó el área con cinta amarilla, acción que los vecinos consideran insuficiente. Ante la falta de respuesta, este lunes algunos vecinos protestaron quemando llantas y muebles, advirtiendo que continuarán con las manifestaciones si las autoridades no atienden el problema. Otra situación similar ocurre en la colonia Reynel Fúnez, donde los residentes temen que la calle principal colapse por un socavón que se formó tras las últimas lluvias. “Alcalde Jorge Aldana, se hace un llamado urgente. Esto puede causar una tragedia porque por aquí pasan muchos carros y buses todos los días”, solicitó Fredy Posante, vecino del sector.

Agregó que “cuando la carretera al sur está tomada, sólo nos dicen que hay que dialogar, pero llamamos al diálogo antes y no nos prestan atención”. Miles de personas que viven en este sector cruzan la zona afectada con el miedo de colapsar junto al pedazo de tierra que aún queda, sin embargo, no cuentan con una ruta alterna para evitar el camino. Las amenazas de salir a protestar también están vigentes en este lugar, si las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) no les brinda una solución en los próximos días. En el barrio Buenos Aires, específicamente en la calle Las Minas, tienen el mismo problema. Un socavón se formó dentro de un taller mecánico y ahora amenaza con hacer colapsar las viviendas aledañas.