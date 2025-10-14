Reynel Fúnez y tres colonias más incomunicadas por socavón en su calle principal

Tegucigalpa, Honduras.- La colonia Reynel Fúnez y tres comunidades más de la zona sur quedaron completamente incomunicadas luego de que las fuertes lluvias que azotan la capital provocaran el hundimiento de la calle principal. El socavón, de unos 10 metros de ancho y al menos 12 de profundidad, pone en riesgo a unas 3,000 familias que residen en las colonias Dora de Asfura, Buenos Aires, Lomas del Sur y Reynel Fúnez, ya que es el único acceso de ingreso a estas zonas.

La falla, donde había una caja puente, colapsó alrededor de las 9:00 de la noche del lunes; sin embargo, los daños comenzaron desde el domingo, día en que los vecinos de la comunidad realizaron constantes llamados al alcalde Jorge Aldana. No obstante, este no respondió, según relataron los pobladores. "Nosotros llamamos en reiteradas ocasiones a la línea 100, también pedimos ayuda por todas las vías, pero no fuimos escuchados, tal y como ha ocurrido durante toda la administración del actual alcalde de la capital", expresó Jorge Godoy, vecino de la comunidad. "La Alcaldía mandó a un ingeniero de nombre Marvin y a unos policías municipales solo a tomar fotografías, con la promesa de que iban a solucionar el problema. Eso lo vienen diciendo desde que comenzó esta administración y ha sido la misma mentira de siempre", manifestó, por su parte, Xiomara Mejía, vecina de la colonia Buenos Aires. La mayor preocupación de los vecinos es que, sin calle, no tendrán acceso al agua potable, ya que estos sectores compran el vital líquido por acarreo en cisternas. "La Reynel Fúnez no tiene agua potable y durante 35 años hemos solicitado que nos terminen el proyecto; solo nos falta el tanque, pero tampoco hemos sido escuchados", lamentó don Francisco, residente del sector 3 de la comunidad mencionada.