Copeco amplía por 24 horas más alertas por lluvias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) extendió por 24 horas más los estados de alerta emitidos para 14 departamentos de Honduras debido a las lluvias que han causado estragos en los últimos días.
La ampliación de las alertas entrará en vigor a partir de las 12:00 del mediodía de este lunes 13 de octubre.
En alerta roja se encuentran los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira. En alerta amarilla figuran Comayagua, Choluteca, Valle, El Paraíso y Ocotepeque.
Por otro lado, se mantienen en alerta verde Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro y Olancho, mientras que a Colón, Atlántida, Gracias a Dios e Islas de la Bahía no se les ha emitido ninguna alerta.
El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que la influencia de una vaguada en superficie junto con la convergencia de viento y humedad del mar Caribe y del océano Pacífico continuarán dejando precipitaciones de moderadas a fuertes en el territorio hondureño.
Estas lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica a partir de las horas entre la tarde y noche de este día, afectando principalmente a las regiones del centro, oriente y suroccidente del país.
Las precipitaciones que han persistido por desde hace dos semanas han dejado destrucción, zonas incomunicadas, personas damnificadas y al menos 11 personas fallecidas por sumersión.
La crecida de los caudales de los ríos, riachuelos y quebradas se convierten en un enorme peligro para las personas, por lo que las autoridades instan a no cruzarlos.
De igual forma, hacen un llamado a estar a las personas a estar atentas a evacuar en caso de vivir en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos, deslaves, derrumbes y hundimientos.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) suspendieron sus actividades académicas este día.
Esta misma acción la tomó la Secretaría de Educación, quienes en este lunes a las 4 de la tarde las autoridades de esta secretaría de Estado sostendrán una reunión para determinar si mantener las clases suspendidas o reanudarlas.