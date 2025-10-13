Copeco amplía por 24 horas más alertas por lluvias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) extendió por 24 horas más los estados de alerta emitidos para 14 departamentos de Honduras debido a las lluvias que han causado estragos en los últimos días. La ampliación de las alertas entrará en vigor a partir de las 12:00 del mediodía de este lunes 13 de octubre.

En alerta roja se encuentran los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira. En alerta amarilla figuran Comayagua, Choluteca, Valle, El Paraíso y Ocotepeque. Por otro lado, se mantienen en alerta verde Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro y Olancho, mientras que a Colón, Atlántida, Gracias a Dios e Islas de la Bahía no se les ha emitido ninguna alerta. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que la influencia de una vaguada en superficie junto con la convergencia de viento y humedad del mar Caribe y del océano Pacífico continuarán dejando precipitaciones de moderadas a fuertes en el territorio hondureño.