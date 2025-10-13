Gobierno declara emergencia y habilita contrataciones directas en plena campaña electoral

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b>El gobierno de Honduras declaró en las últimas horas, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 29-2025, un <b>estado de emergencia </b>por 45 días en varios departamentos, con especial atención en el Distrito Central, tras los daños provocados por las recientes <b>lluvias</b>.La medida incluye a los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira, donde se reportan afectaciones en carreteras, viviendas y sistemas de agua.Sin embargo, el decreto ha encendido las alarmas en distintos sectores sociales y políticos al autorizar la <b>contratación directa</b> de bienes y servicios para varias secretarías de Estado, lo que permite obviar los procesos de licitación y control que exige la Ley de Contratación del Estado.Aunque el Ejecutivo sostiene que la decisión busca acelerar las acciones de reconstrucción y atención de emergencias, la medida ocurre en un contexto de <b>alta tensión electoral</b>, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el posible uso discrecional de fondos públicos.Expertos en transparencia advierten que este tipo de decretos —amparados en emergencias climáticas— suelen abrir espacios a contrataciones sin supervisión ni competencia, especialmente cuando no se establecen límites financieros ni criterios técnicos claros.