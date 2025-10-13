Gobierno declara emergencia y habilita contrataciones directas en plena campaña electoral

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de Honduras declaró en las últimas horas, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 29-2025, un estado de emergencia por 45 días en varios departamentos, con especial atención en el Distrito Central, tras los daños provocados por las recientes lluvias.

La medida incluye a los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira, donde se reportan afectaciones en carreteras, viviendas y sistemas de agua.

Sin embargo, el decreto ha encendido las alarmas en distintos sectores sociales y políticos al autorizar la contratación directa de bienes y servicios para varias secretarías de Estado, lo que permite obviar los procesos de licitación y control que exige la Ley de Contratación del Estado.

Aunque el Ejecutivo sostiene que la decisión busca acelerar las acciones de reconstrucción y atención de emergencias, la medida ocurre en un contexto de alta tensión electoral, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el posible uso discrecional de fondos públicos.

Expertos en transparencia advierten que este tipo de decretos —amparados en emergencias climáticas— suelen abrir espacios a contrataciones sin supervisión ni competencia, especialmente cuando no se establecen límites financieros ni criterios técnicos claros.