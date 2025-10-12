Continúan las intensas lluvias en varias regiones de Honduras este lunes 13 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La vaguada en superficie que afecta al país mantendrá lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, e incluso fuertes, en diversas regiones de Honduras durante este lunes, según indicó Jorge Isaí Castellanos, pronosticador de turno de Cenaos. “Se esperan los mayores acumulados para el centro, oriente y sur occidente del país”, explicó Castellanos, quien precisó que el cielo se mantendrá mayormente nublado durante gran parte del día. El pronosticador también destacó las condiciones en las costas: “El oleaje será de 1 a 3 pies para el litoral Caribe y de 2 a 4 pies para el Golfo de Fonseca”, detalló.

En cuanto a las temperaturas, Castellanos informó que en el Distrito Central se prevé una máxima de 27 grados centígrados y mínima de 19, mientras que en la región central los termómetros marcarán entre 30 y 20 grados. Para la región insular, se espera una máxima de 31 y mínima de 27 grados centígrados. En la región norte, la temperatura oscilará entre 33 y 24 grados, mientras que en la oriental se registrará una máxima de 32 y mínima de 19 grados. La región sur también tendrá máxima de 33 y mínima de 24 grados centígrados. Finalmente, en la región occidental, los valores irán de 30 grados de máxima a 13 grados de mínima. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.