Continúan las intensas lluvias en varias regiones de Honduras este lunes 13 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La vaguada en superficie que afecta al país mantendrá lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, e incluso fuertes, en diversas regiones de Honduras durante este lunes, según indicó Jorge Isaí Castellanos, pronosticador de turno de Cenaos.
“Se esperan los mayores acumulados para el centro, oriente y sur occidente del país”, explicó Castellanos, quien precisó que el cielo se mantendrá mayormente nublado durante gran parte del día.
El pronosticador también destacó las condiciones en las costas: “El oleaje será de 1 a 3 pies para el litoral Caribe y de 2 a 4 pies para el Golfo de Fonseca”, detalló.
En cuanto a las temperaturas, Castellanos informó que en el Distrito Central se prevé una máxima de 27 grados centígrados y mínima de 19, mientras que en la región central los termómetros marcarán entre 30 y 20 grados. Para la región insular, se espera una máxima de 31 y mínima de 27 grados centígrados.
En la región norte, la temperatura oscilará entre 33 y 24 grados, mientras que en la oriental se registrará una máxima de 32 y mínima de 19 grados. La región sur también tendrá máxima de 33 y mínima de 24 grados centígrados. Finalmente, en la región occidental, los valores irán de 30 grados de máxima a 13 grados de mínima.
Las lluvias y chubascos estarán presentes especialmente en zonas de montaña y valles, afectando la movilidad y las actividades al aire libre, advirtió.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a posibles cambios en la intensidad de las precipitaciones, especialmente en el centro, oriente y sur occidente del país.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).