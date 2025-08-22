Supervisan avance de carretera Danlí-Trojes y anuncian nuevos proyectos viales

Danlí, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro supervisó este jueves el avance de la pavimentación con concreto hidráulico de la carretera Danlí-Trojes, un proyecto de 77.9 kilómetros que tiene un costo estimado de 1,617.5 millones de lempiras (64.7 millones de dólares). Durante la visita, la mandataria estuvo acompañada por el secretario privado, Héctor Manuel Zelaya, y el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, quien informó que la obra forma parte de varias carreteras primarias actualmente en ejecución. Entre estas se encuentra la carretera Villa Nueva-desvío de El Porvenir, un tramo de 54 kilómetros en el corredor Tegucigalpa-Danlí, que según el funcionario será concluido antes del cierre de la actual administración.

Próximos proyectos de pavimentación

El ministro Pineda anunció que en septiembre comenzará la pavimentación del tramo Ojo de Agua-Cantarranas, mientras que en la segunda quincena del mismo mes iniciarán los trabajos en el libramiento de la salida al sur, a la altura de El Tizatillo y La Cañada.