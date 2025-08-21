Casi un millón de hondureños tienen acceso a agua segura gracias a Water Mission

Tegucigalpa, Honduras.- En Honduras se estima que actualmente cerca de 3.5 millones de compatriotas tienen problemas para acceder al agua potable de forma segura, la cifra representa el 35% de la población, siendo la más afectada los municipios del corredor seco. Cada vez el acceso al agua potable segura en el país es más limitado, por lo que la organización Water Mission desarrolla proyectos enfocados en llevar el vital liquido a varias comunidades en el país, priorizando a los más vulnerables. La organización cristiana que inició su apoyo para el país en 2007 hasta la fecha ha brindado servicios de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), a casi un millón de hondureños, a través de los diferentes proyectos que ejecutan.

Rocío Cruz, directora ejecutiva de Water Mission en Honduras, informó que la organización trabaja en comunidades de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho, Intibucá y Lempira. En esas zonas se han apoyado a más de 866,000 personas con acceso a agua segura por primera vez; unos 73,000 hondureños con acceso continuo a agua segura; más de 100,000 personas han sido beneficiadas con soluciones de saneamiento y 39,000 con programas de higiene. "En este momento estamos implementando 18 proyectos impulsados por energía solar que llevan agua segura, agua tratada apta para el consumo a las casas de las personas", expresó. A través de sistemas de bombeo impulsados por paneles solares, las comunidades más vulnerables de los cinco departamentos se han visto beneficiados con los proyectos. Este año la organización ha beneficiado a más de 25,000 hondureños con acceso a agua segura por primera vez; unos 97,000 personas con acceso continuo a agua segura y más de 2,800 ciudadanos con acceso a saneamiento.