Gabriela Castellanos denuncia amenazas a muerte por su labor anticorrupción

La directora del CNA, Gabriela Castellanos, declaró que ha recibido amenazas violentas y directas, así como también le han ofrecido puestos de trabajo

  • 21 de agosto de 2025 a las 07:47
La directora del CNA recordó que a lo largo de 12 años el CNA ha presentado denuncias contra casos de corrupción, indistintamente del gobierno de turno.

Tegucigalpa, Honduras.- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, denunció que ha sido objetivo de amenazas a muerte por su labor en la lucha contra el flagelo de la corrupción.

"Han sido distintas maneras de comunicación que han tenido las personas que están en contra de mi trabajo, pero sepan que lo tomamos con responsabilidad", declaró Castellanos el pasado 20 de agosto.

Gobernación rechaza denuncia del CNA sobre presunta corrupción en fondos de ONG

Amplió diciendo que hay amenazas no tan fuertes. "Me han ofrecido puestos para sacarme del CNA y no seguir en este trabajo". Así como este tipo de ofertas, destacó que ha recibido amenazas "mucho más violentas, más directas".

Aseguró que ya ha identificado de donde provienen este tipo de acciones. No obstante, se limitó a revelar esos detalles por motivos de seguridad.

Pese a estas situaciones, afirmó que no desistirá en sus labores con la organización de sociedad civil, a pesar de las críticas y amedentramientos que ha recibido en distintos gobiernos.

"Me han dicho desde hace 12 años que las investigaciones no son objetivas y que formo parte de partidos políticos o que realmente no tenemos el respaldo probatorio cuando nosotros denunciamos y bueno, ¿saben cómo respondemos? Trabajando", manifestó.

Respecto a las críticas de parte de sectores del oficialismo que señalan a Castellanos como alguien afin al Partido Nacional, recordó que 100 de las 173 líneas de investigación presentadas ante el Ministerio Público son contra exfuncionarios de esta institución política.

Gabriela Castellanos: El Ministerio Público es un "elefante blanco"

Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

