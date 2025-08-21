Gabriela Castellanos denuncia amenazas a muerte por su labor anticorrupción

"Han sido distintas maneras de comunicación que han tenido las personas que están en contra de mi trabajo, pero sepan que lo tomamos con responsabilidad", declaró Castellanos el pasado 20 de agosto.

Tegucigalpa, Honduras.- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, denunció que ha sido objetivo de amenazas a muerte por su labor en la lucha contra el flagelo de la corrupción.

Amplió diciendo que hay amenazas no tan fuertes. "Me han ofrecido puestos para sacarme del CNA y no seguir en este trabajo". Así como este tipo de ofertas, destacó que ha recibido amenazas "mucho más violentas, más directas".

Aseguró que ya ha identificado de donde provienen este tipo de acciones. No obstante, se limitó a revelar esos detalles por motivos de seguridad.

Pese a estas situaciones, afirmó que no desistirá en sus labores con la organización de sociedad civil, a pesar de las críticas y amedentramientos que ha recibido en distintos gobiernos.

"Me han dicho desde hace 12 años que las investigaciones no son objetivas y que formo parte de partidos políticos o que realmente no tenemos el respaldo probatorio cuando nosotros denunciamos y bueno, ¿saben cómo respondemos? Trabajando", manifestó.

Respecto a las críticas de parte de sectores del oficialismo que señalan a Castellanos como alguien afin al Partido Nacional, recordó que 100 de las 173 líneas de investigación presentadas ante el Ministerio Público son contra exfuncionarios de esta institución política.