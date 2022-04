Escuelas podrían resultar afectadas por crisis de agua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los últimos años la capital de Honduras se ha visto afectada por una severa crisis de agua potable, un problema que para estas fechas también se extiende a otras partes del país.



Esto no solo repercute en los hogares hondureños, sino también en los centros educativos que necesitan el vital líquido para volver a la presencialidad después de dos años de pandemia por el covid-19.

El pasado 24 de marzo de 2022, la Secretaría de Educación inauguró el año escolar de manera presencial en el departamento de Francisco Morazán, donde Tegucigalpa y Comayagüela sufren el mayor desabastecimiento de agua en comparación con otros puntos geográficos. Para mitigar esta situación, la Alcaldía Municipal del Distrito Central decidió racionar el vital líquido, a tal punto que en muchas zonas que lo recibían todos los días ahora solo tienen el beneficio una vez a la semana.



En las escuelas ocurre prácticamente los mismo. Por ejemplo, datos de la Secretaría de Educación muestran que de las 606 instituciones educativas que hay en el Distrito Central 52 no tienen acceso al agua y 83 apenas reciben el beneficio una vez por semana. Además, a 312 llega agua dos o tres veces cada siete días, según detalla el Plan Maestro de Infraestructura Educativa de 2020.



Si hablamos de las 17,500 escuelas y colegios que hay a nivel nacional, los datos nos muestran que dos de cada diez no tienen servicio de agua potable bajo ninguna modalidad (servicio público, pozo o río), mientras que en 709 el agua llegaba solo una vez y en 1,085 dos veces a la semana.



Casi dos años después la situación pudo cambiar, incluso ser peor, pues hay centros que ni siquiera tienen dónde almacenar agua. “Aún con el agua en los centros educativos es un problema porque no hay un sistema de almacenamiento de agua potable competente y en buenas condiciones”, lamentó Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh).



El también docente dijo que no cree que las clases presenciales sean suspendidas si la falta de agua se agudiza, pero esto puede influir en el brote de casos de covid-19 (que sí provocaría nuevamente el cierre de los centros educativos) y otras enfermedades.

A través de la oficina de Relaciones Públicas de Educación, EL HERALDO conoció que 500 centros educativos de Francisco Morazán están recibiendo clases de forma semipresencial y otros 1,500 están en revisión. Además, 270 mil estudiantes de educación media asisten a clases bajo esta modalidad y “se espera que a mediados de abril se integren los educandos de nivel básico de manera paulatina”.



EL HERALDO intentó dialogar con Daniel Sponda, ministro de Educación, sobre las medidas que están tomando para solucionar el eterno problema de agua en las instituciones, pero no contestó las llamadas.



El área urbana de la capital prácticamente toda está de forma semipresencial, incluyendo instituciones como el Central Vicente Cáceres, Saúl Zelaya, Intae, Instituto Técnico Honduras y otros centros educativos que supuestamente cumplen con las condiciones hidrosanitarias para un retorno seguro.

