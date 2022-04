1,400 acuerdos no cumplen los requisitos, según Salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Salud informó ayer que al menos 1,400 acuerdos para empleados sanitarios “no cumplen los requisitos mínimos para el puesto”.



El dato lo dio a conocer a través de un comunicado en el cual también explicó que no se han girado instrucciones para el despido del personal de primera línea contra el covid-19 en los distintos centros de atención médica, tal y como denunció un grupo de galenos.

DE INTERÉS: MP presenta requerimiento contra exdirector de OABI por retener bienes



En pleno cierre de marzo, personal sanitario en escala nacional denunció haber recibido la carta de despido sin previo aviso por parte del hospital en el cual laboran, provocando indignación en el gremio por un posible incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades.



Hasta el momento, el personal de cuatro centros médicos denuncia haber sido cesado de su cargo: el hospital Juan Manuel Gálvez en Gracias, Lempira; el hospital San Francisco en Juticalpa, Olancho; el Instituto Nacional Cardiopulmonar (Tórax) de la capital; y el Hospital Catarino Rivas en San Pedro Sula.



“A todos los que estamos por contrato ni si quiera se no se nos ha entregado nombramiento, ya desde el día de hoy no se nos registró la huella en el reloj marcador y a otro personal se les llamó ayer para entregarle sus notas de despido”, expresó Alfonso Sosa, doctor del Instituto Nacional Cardiopulmonar.



Debido a ello se han realizado protestas en los principales departamentos del país, con el fin de exigir una respuesta inmediata por parte del ministro de Salud, José Manuel Matheu.



Matheu aclaró que cualquier error que se haya cometido deberá ser subsanado a la brevedad y con la prontitud que el caso amerita. Según los informes de Salud, hasta la fecha se han entregado 1,347 acuerdos; se reelaboran 3,460 por presentar inconsistencias legales al carecer de una firma o no tener ninguna; y se emitirán 1,937 nuevos acuerdos ya verificados.

VEA: Ministerio Público asegura bienes de Juan Orlando Hernández