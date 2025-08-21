Presidenta Castro reafirma compromiso con hondureños beneficiados por el TPS

Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Desde nuestros Consulados ponemos a disposición orientación legal inicial gratuita, citas expeditas y atención digna y respetuosa para toda nuestra comunidad tepesiana”, puntualizó.

Castro aseguró que el gobierno continuará ofreciendo apoyo a la comunidad tepesiana a través de los consulados.

“Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con las familias hondureñas amparadas por el TPS. Esta decisión judicial no borra sus aportes ni debilita nuestra convicción: seguiremos acompañando su lucha por estabilidad, dignidad y justicia”, expresó la mandataria.

Tegucigalpa, Honduras .-La presidenta Xiomara Castro reafirmó este jueves su respaldo a los hondureños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, luego de conocerse una decisión judicial que pone fin a la continuidad de este beneficio migratorio.

El pronunciamiento surge tras el fallo de un tribunal de apelaciones en Estados Unidos que permitió a la administración Trump poner fin al TPS para más de 60,000 inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua.

La decisión representa una victoria para la Casa Blanca en su cruzada por eliminar este amparo migratorio.

El panel del Noveno Circuito de Apelaciones en California suspendió la orden de un tribunal de distrito que había permitido a los beneficiarios continuar con el estatus.

Ese fallo protegía a unos 51,000 hondureños y casi 3,000 nicaragüenses de la deportación.

Los inmigrantes de Nepal, también afectados, han vivido en Estados Unidos por más de 10 años bajo este programa, mientras que los hondureños y nicaragüenses lo han mantenido por más de 26 años.

Según las disposiciones judiciales, las órdenes de terminación del TPS otorgan un plazo de 60 días antes de perder definitivamente el estatus.

El TPS fue otorgado a Honduras en 1999 tras el devastador paso del huracán Mitch, permitiendo a miles de compatriotas vivir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.

Su continuidad, sin embargo, está sujeta a decisiones judiciales y administrativas de Washington.