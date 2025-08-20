Corte de Apelaciones en EE UU ratifica que TPS para Honduras concluirá el 8 de septiembre

San Francisco, EE UU.- Una Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, EE UU, concedió este miércoles al gobierno de Donald Trump un pedido para la eliminación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para unos 60,000 inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua. Univisión informó que el Tribunal Federal de Apelaciones suspendió la orden de una Corte de menor instancia que mantenía vigentes las protecciones temporales del TPS.

En un escrito, se detalla que "la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito permitirá que la administración Trump proceda con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60,000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal en EE. UU., revocando la decisión de la jueza federal de San Francisco, Trina Thompson, de impedir que la administración Trump eliminara estas protecciones. La administración Trump apeló esa decisión y solicitó una suspensión de emergencia de dicha orden, y el Noveno Circuito acaba de concederla". Tras conocer la decisión, el líder migrante Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, opinó que “entre los argumentos de peso que tiene el Gobierno de Trump para buscar la cancelación del TPS es que la presidenta Xiomara Castro sigue con su narrativa de que Honduras ya es segura para retornar. La verdad no nos sorprende, esperábamos este tipo de decisión".

Añadió: "No sé qué va hacer la presidenta Xiomara Castro, si va a darles algún subsidio para ayudarles a pagar la renta, ya que esto es responsabilidad directa de la presidenta. Tocará seguir en litigio, pero sin la defensa de tener una licencia de conducir o un permiso de trabajo, el cual nos expone en esta situación migratoria a todos los compatriotas".

Antecedente