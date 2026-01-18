A leñazos matan a adulto mayor que trabajaba como guardia en Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- Identificado únicamente como "Don Víctor" y originario de El Corpus, un adulto mayor que laboraba como guardia de seguridad privada fue brutalmente asesinado a leñazos durante la noche del sábado -17 de enero- mientras custodiaba un establecimiento de comidas en Choluteca. De acuerdo con un video que captó el ataque, el hecho se registró en horas nocturnas y quedó completamente captado por las cámaras de videovigilancia del local. En las imágenes se observa cómo un individuo aprovecha la escasa iluminación y un automóvil estacionado frente al negocio para acercarse a la víctima sin que este se percatara de sus movimientos.

El vigilante se encontraba sentado en la acera y no advirtió la presencia del atacante, quien rodeó el vehículo, se colocó a sus espaldas y lo agredió de manera sorpresiva con un leño o palo con el propósito de robarle la escopeta que el señor portaba.

Los golpes fueron tan contundentes que el guardia cayó de inmediato al suelo, sin posibilidad de defenderse. Tras dejarlo inconsciente, el agresor se apoderó de la escopeta que portaba el trabajador de seguridad y huyó rápidamente del lugar, dejando al guardia tendido en la acera del establecimiento.