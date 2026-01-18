  1. Inicio
  2. · Sucesos

Tres jóvenes gravemente heridos tras colisión de motocicletas en La Arada

El accidente ocurrió la noche del sábado en el municipio de La Arada, Santa Bárbara. Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Santa Bárbara Integrado

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 08:29
Tres jóvenes gravemente heridos tras colisión de motocicletas en La Arada

El testigo explicó que entre los afectados “había uno que estaba inconsciente".

Foto: El HERALDO.

Santa Bárbara, Honduras.– Tres personas resultaron heridas la noche del sábado 17 de enero, luego de que dos motocicletas colisionaran en el municipio de La Arada, departamento de Santa Bárbara.

Las víctimas fueron identificadas como Axel Mejía, Jesús Paz y Ramiro Paz. Los tres jóvenes presentaron heridas de gravedad producto del fuerte impacto.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Santa Bárbara Integrado, donde recibieron la atención médica correspondiente.

Apasionado por el fútbol: Carlos Aquino, motociclista muerto en accidente en la salida al sur

“Vimos el movimiento y con un amigo decidimos ir; al llegar observamos el accidente. Había muchos curiosos que solo estaban mirando, entonces tomamos la decisión de trasladarlos al hospital”, relató uno de los ciudadanos que ayudó a movilizar a los heridos hasta el centro asistencial.

El testigo explicó que entre los afectados “había uno que estaba inconsciente, por lo que tuvieron que subirlo al vehículo. Los otros también iban heridos, pero más conscientes”.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el accidente, así como las causas que lo originaron.

Conductor de "rapidito" muere en fatal accidente de tránsito en SPS

Las autoridades policiales ya iniciaron las investigaciones para determinar si existe algún grado de responsabilidad entre los involucrados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias