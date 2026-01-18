Tres jóvenes gravemente heridos tras colisión de motocicletas en La Arada

Santa Bárbara, Honduras.– Tres personas resultaron heridas la noche del sábado 17 de enero, luego de que dos motocicletas colisionaran en el municipio de La Arada, departamento de Santa Bárbara.

Las víctimas fueron identificadas como Axel Mejía, Jesús Paz y Ramiro Paz. Los tres jóvenes presentaron heridas de gravedad producto del fuerte impacto.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Santa Bárbara Integrado, donde recibieron la atención médica correspondiente.