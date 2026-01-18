Tres jóvenes gravemente heridos tras colisión de motocicletas en La Arada

Santa Bárbara, Honduras.– Tres personas resultaron heridas la noche del sábado 17 de enero, luego de que dos motocicletas colisionaran en el municipio de La Arada, departamento de Santa Bárbara.
Las víctimas fueron identificadas como Axel Mejía, Jesús Paz y Ramiro Paz. Los tres jóvenes presentaron heridas de gravedad producto del fuerte impacto.
Los lesionados fueron trasladados al Hospital Santa Bárbara Integrado, donde recibieron la atención médica correspondiente.
“Vimos el movimiento y con un amigo decidimos ir; al llegar observamos el accidente. Había muchos curiosos que solo estaban mirando, entonces tomamos la decisión de trasladarlos al hospital”, relató uno de los ciudadanos que ayudó a movilizar a los heridos hasta el centro asistencial.
El testigo explicó que entre los afectados “había uno que estaba inconsciente, por lo que tuvieron que subirlo al vehículo. Los otros también iban heridos, pero más conscientes”.
Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el accidente, así como las causas que lo originaron.
Las autoridades policiales ya iniciaron las investigaciones para determinar si existe algún grado de responsabilidad entre los involucrados.