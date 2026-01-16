Motociclista muere tras impactar contra rastra en Siguatepeque

Como José Danilo Mejía Aguilar fue identificado el fallecido de este lamentable accidente.

Siguatepeque, Honduras.- Un hombre falleció la tarde de este viernes 16 de enero tras impactar contra una rastra en el kilómetro 116 de la carretera CA-5, a la altura de Siguatepeque , Comayagua, en la zona central de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se conducía en su automotor de dos ruedas, cuando impactó contra el cabezal de una rastra.

Se desconoce si la rastra estaba estacionada en la zona o si el motociclista se conducía a alta velocidad y no logró librarse del impacto.

El cuerpo del fallecido fue trasladado hasta la morgue de la zona donde se encuentra a la espera de que los familiares para entregarles el cadáver.