Como José Danilo Mejía Aguilar fue identificado el fallecido de este lamentable accidente; se conoció que era una persona de la tercera edad

  • Actualizado: 16 de enero de 2026 a las 16:44
Motociclista muere tras impactar contra rastra en Siguatepeque

El cuerpo del fallecido quedó en la orilla de la carretera.

 Foto: Captura de video

Siguatepeque, Honduras.-Un hombre falleció la tarde de este viernes 16 de enero tras impactar contra una rastra en el kilómetro 116 de la carretera CA-5, a la altura de Siguatepeque, Comayagua, en la zona central de Honduras.

Como José Danilo Mejía Aguilar fue identificado el fallecido de este lamentable accidente.

Muere motociclista en accidente de tránsito en la salida al sur de Tegucigalpa

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se conducía en su automotor de dos ruedas, cuando impactó contra el cabezal de una rastra.

Se desconoce si la rastra estaba estacionada en la zona o si el motociclista se conducía a alta velocidad y no logró librarse del impacto.

El cuerpo del fallecido fue trasladado hasta la morgue de la zona donde se encuentra a la espera de que los familiares para entregarles el cadáver.

