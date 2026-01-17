Apasionado por el fútbol: Carlos Aquino, motociclista muerto en accidente en la salida al sur

Un apasionado del fútbol, Aquino perdió la vida en un accidente de tránsito en la carretera que conduce al sur de Tegucigalpa, específicamente a unos metros adelante de la posta policial de la colonia Loarque.
¿Qué se sabe? De acuerdo con información preliminar, el conductor perdió el control de su motocicleta y, aunque personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo, ya no presentaba signos vitales.
La víctima fue identificada como Carlos Aquino, un hombre reconocido por su trayectoria en diversas ligas del centro-sur del país.
Aquino formó parte de la Liga Regional Centro Sur de Francisco Morazán y actualmente defendía los colores del Club Españita de Sicatacare.
A lo largo de su carrera también militó en el Juventus de Ojojona, equipo con el que se coronó campeón, y vistió la camiseta de varios clubes de la región. Además, jugó durante varias temporadas en la Liga de La Trinidad, Sabanagrande, con el Club Parma, entre otros.
Al lugar de los hechos llegaron varios familiares a reconocer el cuerpo de la víctima y, al ver a su ser querido tendido en el suelo, se quebrantaron emocionalmente.
Testigos indicaron que el impacto fue de tal magnitud que el joven perdió la vida minutos después, antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.
El cuerpo de la víctima fue cubierto con cajas de cartón. Aunque se le intentaron brindar primeros auxilios, ya no presentaba signos vitales.
El cuerpo quedó sobre la carretera, lo que provocó la interrupción parcial del tránsito mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.
Agentes de tránsito y personal de emergencia llegaron al lugar para asegurar la escena, levantar el informe correspondiente y coordinar el retiro del cuerpo. Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué originó el accidente.