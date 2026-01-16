Conductor de "rapidito" muere en fatal accidente de tránsito en San Pedro Sula

Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como José Omar Cerrano, de 37 años de edad, quien conducía un rapidito de la ruta Felipe-Zelaya con destino hacia el centro de San Pedro Sula y viceversa.

San Pedro Sula, Honduras.- Un conductor de bus " rapidito " murió en un fatal accidente de tránsito registrado a tempranas horas de este viernes 16 de enero bajo el puente que conecta la 27 calle con el bulevar de este de la ciudad industrial.

Testigos afirman que el hombre "conducía a exceso de velocidad" en las calles mojadas por la lluvia, perdiendo el control de unidad y estrellándose contra una barrera de concreto.

Minutos después del accidente llegaron agentes de la Dirección Policial de Vialidad y Transporte (DNVT) para acordonar la escena e iniciar con las indagaciones para determinar las causas específicas del accidente vehicular.

Familiares del desafortunado hombre también llegaron al lugar y confirmaron que se trataba de su pariente, lamentando lo sucedido entre lágrimas.

El impacto fue de tal magnitud que la parte frontal del microbús quedó convertida en un amasijo de hierro contra el bloque divisorio.

Por ahora, las autoridades están a la espera de que lleguen los miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento del cuerpo.