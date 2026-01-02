Los cuatro miembros de una familia que murieron en trágico accidente en Ecuador

El pasado 30 de diciembre, se registró un trágico accidente vehicular que cobró la vida de cuatro integrantes de una familia a la altura de la provincia de Manabí, en Ecuador, causando conmoción no solo en ese país, sino que también en otros países del mundo. ¿Qué se sabe de esta tragedia? Aquí los detalles.
Según el reporte de las autoridades, el siniestro ocurrió al filo de las seis de la tarde, específicamente en la vía Rocafuerte–Tosagua, en el sector conocido como El Ceibal.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Paúl Flores, de 38 años; su esposa, Pamela Zambrano, de 35; la madre de ella, Bárbara Delgado Molina, de 67; y una niña de 7 años, hija de la pareja.
El reporte indica que la familia viajaba en un vehículo particular cuando chocaron de frente contra un autobús. El impacto fue tan fuerte que el automóvil quedó destruido entre los hierros retorcidos.
Tras el impacto, el conductor del bus huyó de la escena, mientras que miembros del Cuerpo de Bomberos de Rocafuerte tuvieron que usar equipos hidráulicos para poder rescatar a los cuerpos que quedaron atrapados en el automotor.
En el momento del accidente, también resultaron heridos un menor de edad, hijo de la pareja, y Wilmer Artigas, de 25 años. Ambos fueron atendidos y trasladados con urgencia a centros de salud cercanos.
La familia de los fallecidos trabajaba en el Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo. La institución expresó sus condolencias tras confirmarse la muerte de sus colaboradores.
Pamela Zambrano, además, se desempeñaba como enfermera en ese centro asistencial, por lo que el hecho generó mayor conmoción en la comunidad de salud.
La Policía Nacional inició una investigación para determinar las causas exactas del siniestro, considerando posibles excesos de velocidad o invasión de carril como factores contribuyentes.
Los cuerpos de las víctimas fueron sometidos a autopsia y, tras los trámites legales, entregados a sus familiares para la sepultura.
La tragedia despertó una ola de tristeza en Rocafuerte. Familiares y vecinos realizaron una emotiva ceremonia el pasado jueves 1 de enero, para darle el último adiós a los cuatro fallecidos.
El entierro se realizó en el cementerio local, donde familiares y amigos acompañaron los féretros en el recorrido final. La comunidad continúa en duelo, aún con la esperanza de que se esclarezcan las circunstancias del accidente.