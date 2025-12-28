Dos muertos y unos diez heridos deja fatal accidente en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Un fatal accidente vehicular registrado este domingo 28 de diciembre en el municipio de Las Vegas, en el departamento de Santa Bárbara, dejó como saldo dos muertos y alrededor de diez heridos.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, los afectados se conducían en un vehículo tipo paila que cayó en una hondonada, luego de que el conductor perdiera el control del automotor.

Tras el impacto, miembros del Cuerpo de Bomberos se apersonaron al lugar y confirmaron la muerte de dos víctimas que fueron identificadas como Ovidio Erazo (conductor del vehículo) y Ramón Sevilla, ambos residentes de la aldea El Carreto.