Video: así ocurrió el mortal accidente en puente de El Prado

Tegucigalpa, Honduras.- Cámaras del Sistema de Emergencia 911 captaron el trágico accidente vehicular, registrado la madrugada de este domingo 28 de diciembre en el puente a desnivel de la colonia El Prado, en Tegucigalpa.
La víctima mortal del hecho respondía en vida al nombre de Yodin Ariel Murillo, quien se conducía en una motocicleta negra.
De acuerdo con el reporte preliminar, Murillo conducía a exceso de velocidad y en contravía cuando ocurrió el choque entre la moto y un vehículo tipo turismo color gris.
Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el preciso instante en el que el joven prácticamente "salió volando" con todo y motocicleta tras el fuerte impacto.
La maniobra indebida derivó en un choque frontal que dejó daños severos en ambas unidades, según se aprecia en el video.
Tras el siniestro, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y miembros de la Cruz Roja Hondureña se apersonaron al lugar para tratar de socorrer a la víctima.
Sin embargo, los paramédicos informaron que Murillo murió en el acto, debido a lesiones en su cabeza, ya que no portaba casco al momento del accidente.
El cuerpo del motociclista fue trasladado hacia la morgue capitalina para la realización de la autopsia, previo a entregarlo a sus familiares.