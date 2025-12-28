  1. Inicio
  2. · Sucesos

Video: así ocurrió el mortal accidente en puente de El Prado

Un video captado por cámaras de la zona revela el momento exacto del trágico accidente en El Prado, donde perdió la vida un motociclista. Aquí las imágenes

  • Actualizado: 28 de diciembre de 2025 a las 14:22

Tegucigalpa, Honduras.- Cámaras del Sistema de Emergencia 911 captaron el trágico accidente vehicular, registrado la madrugada de este domingo 28 de diciembre en el puente a desnivel de la colonia El Prado, en Tegucigalpa.

La víctima mortal del hecho respondía en vida al nombre de Yodin Ariel Murillo, quien se conducía en una motocicleta negra.

De acuerdo con el reporte preliminar, Murillo conducía a exceso de velocidad y en contravía cuando ocurrió el choque entre la moto y un vehículo tipo turismo color gris.

Así era Cristian Baca, policía y abogado que murió en accidente vial en la CA-5

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el preciso instante en el que el joven prácticamente "salió volando" con todo y motocicleta tras el fuerte impacto.

La maniobra indebida derivó en un choque frontal que dejó daños severos en ambas unidades, según se aprecia en el video.

Tras el siniestro, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y miembros de la Cruz Roja Hondureña se apersonaron al lugar para tratar de socorrer a la víctima.

Sin embargo, los paramédicos informaron que Murillo murió en el acto, debido a lesiones en su cabeza, ya que no portaba casco al momento del accidente.

El cuerpo del motociclista fue trasladado hacia la morgue capitalina para la realización de la autopsia, previo a entregarlo a sus familiares.

El impacto dejó una víctima mortal.

El impacto dejó una víctima mortal.

(Captura de pantalla)


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias