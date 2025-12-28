Video: así ocurrió el mortal accidente en puente de El Prado

Tegucigalpa, Honduras.- Cámaras del Sistema de Emergencia 911 captaron el trágico accidente vehicular, registrado la madrugada de este domingo 28 de diciembre en el puente a desnivel de la colonia El Prado, en Tegucigalpa.

La víctima mortal del hecho respondía en vida al nombre de Yodin Ariel Murillo, quien se conducía en una motocicleta negra.

De acuerdo con el reporte preliminar, Murillo conducía a exceso de velocidad y en contravía cuando ocurrió el choque entre la moto y un vehículo tipo turismo color gris.