Fatal accidente de motocicletas deja una persona muerta y varios heridos en la carretera a oriente

Tegucigalpa, Honduras.-Un fatal accidente se registró la tarde de este domingo en la carretera que de la capital conduce al oriente de Honduras, específicamente a la altura de San Antonio de Oriente.
El fallecido fue identificado únicamente como Ernel, quien se conducía junto a su hijo al momento del fatal hecho. Cabe mencionar que los dos andaban en motocicletas diferentes.
De acuerdo con el relato del hijo del fallecido (quien no quiso ser identificado), ellos venían de la aldea Ojo de Agua, venían de comprar cuando el conductor de una motocicleta negra impactó contra él y una segunda unidad chocó contra su papá.
"Nosotros íbamos para la aldea, veníamos de comprar, cuando la moto negra venía rebasando para arriba y me impactó y la otra impactó a mi papá, que es el que está muerto", detalló entre lágrimas el hombre.
Afirmó que tomaría en sus manos la justicia, pues la muerte de su padre no quedaría así. "Si yo me llego a encontrar a esos manes en el hospital, de que lo mato, los mato, porque mire lo que me hicieron".
El joven hijo del fallecido asegura que se trató de una imprudencia total de los otros dos conductores, quienes resultaron con heridas de gravedad, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial en la capital.
Cabe mencionar que el tráfico en la zona estuvo cerca de una hora paralizado, mientras los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las pesquisas del caso y los miembros de Medicina Forense realizan el levantamiento del cadáver.