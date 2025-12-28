Fatal accidente de motocicletas deja una persona muerta y varios heridos en la carretera a oriente

Tegucigalpa, Honduras.-Un fatal accidente se registró la tarde de este domingo en la carretera que de la capital conduce al oriente de Honduras, específicamente a la altura de San Antonio de Oriente.

El fallecido fue identificado únicamente como Ernel, quien se conducía junto a su hijo al momento del fatal hecho. Cabe mencionar que los dos andaban en motocicletas diferentes.

De acuerdo con el relato del hijo del fallecido (quien no quiso ser identificado), ellos venían de la aldea Ojo de Agua, venían de comprar cuando el conductor de una motocicleta negra impactó contra él y una segunda unidad chocó contra su papá.