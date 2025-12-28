Matan a un hombre dentro de un billar en La Ceiba

El fallecido fue identificado como Edwin Noé Lanza Oviedo, de 38 años, quien se encontraba departiendo con sus amistades en un billar de la popular colonia.

La Ceiba, Honduras.- Un hombre fue asesinado la noche del sábado 27 de diciembre en la colonia Las Delicias , de La Ceiba, Atlántida, en el norte de Honduras.

Informes preliminares indican que el hombre estaba jugando, cuando tuvo un altercado con otro jugador, que desencadenó una fuerte discusión.

De acuerdo con los relatos de los presentes, el presunto autor del crimen sacó un arma y le disparó a Lanza en reiteradas ocasiones.

Luego del hecho las personas en el lugar huyeron y dejaron el cuerpo del hombre tendido en el piso. Minutos más tarde llegaron los agentes policiales quienes acordonaron la escena a la espera de Medicina Forense.