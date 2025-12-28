  1. Inicio
  2. · Sucesos

Empleado municipal mata a supuesto ladrón en el Parque Herrera de la capital

El empleado de la Alcaldía Municipal del Distrito Central iba por la zona, cuando el presunto asaltante se le acercó de forma extraña

  • Actualizado: 28 de diciembre de 2025 a las 08:38
Empleado municipal mata a supuesto ladrón en el Parque Herrera de la capital

El cadáver del hombre quedó tendido en medio del parque.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-Un presunto ladrón falleció la madrugada de este domingo luego de recibir varios disparos por parte de un empleado municipal en el Parque Herrera de la capital.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, quien quedó tirado en medio del conocido parque.

Informes preliminares, dados a conocer por las autoridades, detallan que el empleado de la Alcaldía Municipal del Distrito Central iba por la zona y que el presunto asaltante se le acercó de forma extraña.

Matan a hombre, supuestamente por robarle, en el barrio Perpetuo Socorro

Al sentirse amenazado, el hombre sacó un arma y le disparó en varias ocasiones, quitándole la vida en el instante.

Las autoridades policiales llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena, a la espera de los médicos forenses, quienes realizaron el levantamiento del cadáver.

Actualmente, el cuerpo del hombre permanece en la morgue capitalina como desconocido.

Muere motociclista en fatal accidente en el puente a desnivel en la colonia El Prado

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias