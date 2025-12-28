Empleado municipal mata a supuesto ladrón en el Parque Herrera de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Un presunto ladrón falleció la madrugada de este domingo luego de recibir varios disparos por parte de un empleado municipal en el Parque Herrera de la capital.
Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, quien quedó tirado en medio del conocido parque.
Informes preliminares, dados a conocer por las autoridades, detallan que el empleado de la Alcaldía Municipal del Distrito Central iba por la zona y que el presunto asaltante se le acercó de forma extraña.
Al sentirse amenazado, el hombre sacó un arma y le disparó en varias ocasiones, quitándole la vida en el instante.
Las autoridades policiales llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena, a la espera de los médicos forenses, quienes realizaron el levantamiento del cadáver.
Actualmente, el cuerpo del hombre permanece en la morgue capitalina como desconocido.