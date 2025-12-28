Empleado municipal mata a supuesto ladrón en el Parque Herrera de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Un presunto ladrón falleció la madrugada de este domingo luego de recibir varios disparos por parte de un empleado municipal en el Parque Herrera de la capital.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, quien quedó tirado en medio del conocido parque.

Informes preliminares, dados a conocer por las autoridades, detallan que el empleado de la Alcaldía Municipal del Distrito Central iba por la zona y que el presunto asaltante se le acercó de forma extraña.