Matan a hombre, supuestamente por robarle, en el barrio Perpetuo Socorro

Comayagüela, Honduras.-Un hombre fue asesinado la mañana de este domingo 28 de diciembre, presuntamente por robarle, en el barrio Perpetuo Socorro, específicamente en la 11 calle, entre la 3.ª y 4.ª avenida de Comayagüela, en la capital hondureña.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, que quedó tirado en la acera de la zona.

Informes preliminares indican que el hombre fue asesinado por, presuntamente, robarle los zapatos, porque el cadáver fue hallado descalzo.