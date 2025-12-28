  1. Inicio
Matan a hombre, supuestamente por robarle, en el barrio Perpetuo Socorro

Las autoridades investigan el hecho como un supuesto robo, pues el fallecido no tenía zapatos

  • Actualizado: 28 de diciembre de 2025 a las 08:16
El cuerpo del hombre quedó al lado de la acera.

 Foto: Cortesía

Comayagüela, Honduras.-Un hombre fue asesinado la mañana de este domingo 28 de diciembre, presuntamente por robarle, en el barrio Perpetuo Socorro, específicamente en la 11 calle, entre la 3.ª y 4.ª avenida de Comayagüela, en la capital hondureña.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, que quedó tirado en la acera de la zona.

Informes preliminares indican que el hombre fue asesinado por, presuntamente, robarle los zapatos, porque el cadáver fue hallado descalzo.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para acordonar la escena, a la espera de Medicina Forense para que realice el levantamiento del cadáver.

Las autoridades no han brindado mayores detalles de cómo habrían ocurrido los hechos, pero afirmaron que ya iniciaron con las pesquisas de este crimen.

