Matan a pedradas a un hombre en Juticalpa, Olancho

Olancho, Honduras.-Un hombre fue hallado sin vida la mañana de este domingo 28 de diciembre en el barrio La Acacias de la ciudad de Juticalpa, Olancho, en el nororiente de Honduras.
De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue encontrado tirado afuera de un reconocido banco del centro de la ciudad por personas que transitaban por el lugar.
Las autoridades policiales llegaron al lugar tras ser alertados de un hombre muerto y al llegar confirmaron que se trataba de un hombre.
Informes preliminares detallan que el cuerpo estaba lleno de sangre a unos metros de él, una enorme piedra, con la que lo habrían asesinado.
Medicina Forense llegó hasta el lugar y levantó el cadáver del hombre, de quien aún no se conoce la identidad, y lo llevaron hasta la morgue local.
La Policía no ha brindado detalles de quién habría cometido el crimen ni los motivos de este.