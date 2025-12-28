Matan a pedradas a un hombre en Juticalpa, Olancho

Olancho, Honduras.-Un hombre fue hallado sin vida la mañana de este domingo 28 de diciembre en el barrio La Acacias de la ciudad de Juticalpa, Olancho, en el nororiente de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue encontrado tirado afuera de un reconocido banco del centro de la ciudad por personas que transitaban por el lugar.

Las autoridades policiales llegaron al lugar tras ser alertados de un hombre muerto y al llegar confirmaron que se trataba de un hombre.