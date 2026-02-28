Subteniente de Infantería muere en fatal accidente vial en Atlántida

Atlántida, Honduras.– El subteniente de Infantería Miguel Ángel Pérez Ordóñez perdió la vida este sábado -28 de febrero- tras sufrir un fatal accidente de tránsito en el departamento de Atlántida. El hecho se registró en el desvío hacia el municipio de San Francisco, específicamente a la altura de la gasolinera Manantial, en las inmediaciones del Cuarto Batallón de Infantería. De acuerdo con la información preliminar, el oficial se conducía en una camioneta negra cuando perdió el control del vehículo y se estrelló contra un árbol.

Aparentemente, el subteniente se encontraba con permiso especial y visitaba su vivienda en la comunidad de San Juan Pueblo, municipio de La Másica. El impacto fue tan fuerte que el miembro de las Fuerzas Armadas (FF AA) murió de manera instantánea, sin que las personas que transitaban por la zona pudieran auxiliarlo. Autoridades llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y esperar al equipo de Medicina Forense, que efectuó el levantamiento del cadáver. Las Fuerzas Armadas se pronunciaron sobre el hecho y lamentaron profundamente la pérdida de Pérez Ordóñez, quien servía en la institución.