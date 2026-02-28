Mujer muere atropellada al intentar cruzar el bulevar del Este en La Lima

Cortés, Honduras.- Una mujer murió la noche del viernes tras ser atropellada por un vehículo tipo pick-up cuando intentaba cruzar el bulevar del Este, a la altura de la entrada a la colonia Planeta, en el municipio de La Lima, Cortés.
El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando la víctima trató de pasar al otro lado de la carretera y fue impactada por el automotor, según información preliminar proporcionada por las autoridades.
De acuerdo con testigos, la ciudadana habría cruzado la vía sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó que el conductor no lograra detenerse a tiempo para evitar el atropellamiento.
Tras el impacto, personas que transitaban por el sector alertaron a los cuerpos de emergencia; sin embargo, al llegar al lugar confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida por las autoridades, por lo que se espera que en las próximas horas Medicina Forense realice su identificación.
Agentes policiales se presentaron en la escena para acordonar el área y recabar indicios que permitan determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y deducir responsabilidades.
El caso se encuentra en proceso de investigación mientras las autoridades hacen un llamado a los peatones a utilizar los pasos habilitados y a los conductores a mantener la precaución en esa transitada vía de La Lima.