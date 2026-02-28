Mujer muere atropellada al intentar cruzar el bulevar del Este en La Lima

Cortés, Honduras.- Una mujer murió la noche del viernes tras ser atropellada por un vehículo tipo pick-up cuando intentaba cruzar el bulevar del Este, a la altura de la entrada a la colonia Planeta, en el municipio de La Lima, Cortés.

El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando la víctima trató de pasar al otro lado de la carretera y fue impactada por el automotor, según información preliminar proporcionada por las autoridades.

De acuerdo con testigos, la ciudadana habría cruzado la vía sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó que el conductor no lograra detenerse a tiempo para evitar el atropellamiento.