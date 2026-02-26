Una persona muerta y varios heridos deja fatal accidente en Tocoa

Colón, Honduras.-Una persona muerta y varios heridos fue el saldo de un fatal accidente que se registró la noche de este jueves en la carretera CA-13 en la comunidad de Taujica, en Tocoa, Colón, en el norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido ni de las personas heridas.

Informes preliminares de las autoridades indican que ambos vehículos se conducían, presuntamente, a alta velocidad, y uno de ellos invadió el carril del otro, causando el fatal impacto.