Una persona muerta y varios heridos deja fatal accidente en Tocoa

Colón, Honduras.-Una persona muerta y varios heridos fue el saldo de un fatal accidente que se registró la noche de este jueves en la carretera CA-13 en la comunidad de Taujica, en Tocoa, Colón, en el norte de Honduras.
Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido ni de las personas heridas.
Informes preliminares de las autoridades indican que ambos vehículos se conducían, presuntamente, a alta velocidad, y uno de ellos invadió el carril del otro, causando el fatal impacto.
De la fuerza del golpe, uno de los vehículos quedó con las llantas para arriba y totalmente destruido en la parte frontal, mientras que el segundo quedó a la orilla de la carretera partido en dos por la fuerza del impacto.
Los vecinos del sector llegaron hasta el lugar tras escuchar el fuerte impacto y ayudaron a las personas heridas a salir entre los amasijos de hiero.
Se conoció que las personas heridas fueron trasladadas a una de las clínicas cercanas en la zona; el cuerpo del fallecido también fue trasladado al centro asistencial donde confirmaron que había muerto tras el impacto.
Hasta el momento no se tienen mayores detalles de cómo ocurrió el fatal hecho.