Detienen a docente por presunta agresión sexual a compañera de trabajo en El Zamorano

El Zamorano, Honduras.-Un docente fue detenido en las últimas horas por los delitos de agresión y abuso sexual contra una compañera de trabajo.
El detenido, de quien no se brindó la identidad, es un ingeniero de 33 años, originario de Danlí, El Paraíso, y residente en el sector de El Zamorano, municipio de San Antonio de Oriente.
Según la denuncia interpuesta, los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero, tras una reunión social organizada en las instalaciones de una institución educativa de la zona.
La víctima indicó que el sospechoso aprovechó su estado de vulnerabilidad para trasladarla a su apartamento, donde presuntamente abusó de ella y luego la intimidó para evitar que denunciara la situación.
Durante la aprehensión, realizada cerca de su casa, se le decomisó un teléfono celular marca Samsung S25 Ultra, que será sometido a análisis como parte del proceso investigativo.
El ingeniero quedó bajo prisión preventiva y será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal conforme a la ley hondureña.