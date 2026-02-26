Detienen a docente por presunta agresión sexual a compañera de trabajo en El Zamorano

El Zamorano, Honduras.-Un docente fue detenido en las últimas horas por los delitos de agresión y abuso sexual contra una compañera de trabajo.

El detenido, de quien no se brindó la identidad, es un ingeniero de 33 años, originario de Danlí, El Paraíso, y residente en el sector de El Zamorano, municipio de San Antonio de Oriente.

Según la denuncia interpuesta, los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero, tras una reunión social organizada en las instalaciones de una institución educativa de la zona.