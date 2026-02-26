Hondureña acusa a taxista de llevarla a un hotel y abusar de ella cuando iba al hospital

Santa Bárbara, Honduras.-Una mujer originaria de la comunidad de Pinalejo, municipio de Quimistán, Santa Bárbara, denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual y robo luego de solicitar un servicio de taxi para trasladarse a un hospital, donde tenía programada cita previa a una cirugía de vesícula.

De acuerdo con el relato de la afectada, el hecho ocurrió cuando se dirigía hacia el hospital, pero asegura que el conductor no la llevó al centro asistencial, sino que la trasladó a un hotel, donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.

La mujer manifestó que decidió utilizar el servicio de transporte porque le parecía seguro y afirmó que no conocía previamente al taxista. Entre lágrimas, relató que su intención únicamente era llegar al hospital para prepararse para su operación quirúrgica programada para el próximo 17 de marzo.