Hondureña acusa a taxista de llevarla a un hotel y abusar de ella cuando iba al hospital

Santa Bárbara, Honduras.-Una mujer originaria de la comunidad de Pinalejo, municipio de Quimistán, Santa Bárbara, denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual y robo luego de solicitar un servicio de taxi para trasladarse a un hospital, donde tenía programada cita previa a una cirugía de vesícula.
De acuerdo con el relato de la afectada, el hecho ocurrió cuando se dirigía hacia el hospital, pero asegura que el conductor no la llevó al centro asistencial, sino que la trasladó a un hotel, donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.
La mujer manifestó que decidió utilizar el servicio de transporte porque le parecía seguro y afirmó que no conocía previamente al taxista. Entre lágrimas, relató que su intención únicamente era llegar al hospital para prepararse para su operación quirúrgica programada para el próximo 17 de marzo.
“Yo aquí me voy a operar el 17”, expresó la hondureña al recordar el momento previo al traslado, señalando que confiaba en que el conductor cumpliría con el servicio solicitado.
Según su testimonio, posteriormente sostuvo una conversación telefónica con el supuesto agresor, quien negó haber cometido el robo. “Tranquila, yo no le he robado nada”, le dijo el conductor.
Ante ello, la mujer replicó: “No, usted me lo agarró, yo sé que usted me lo agarró. Las cámaras lo están viendo, que usted me abrió mi cartera, deme mi dinero, todavía tuvo valor de tener relaciones conmigo y robarme mi dinero”, denunció.
La afectada sostiene que, además del presunto abuso sexual, el individuo habría sustraído dinero en efectivo que llevaba consigo para cubrir gastos relacionados con su intervención médica.
Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre la identidad del conductor ni sobre posibles capturas vinculadas al caso. Tampoco se ha confirmado oficialmente el lugar exacto donde habrían ocurrido los hechos.
Las autoridades ya llevan a cabo las investigaciones para determinar la veracidad de la denuncia y establecer responsabilidades conforme a la ley.