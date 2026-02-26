  1. Inicio
Abaten a presunto asaltante tras persecución en Siguatepeque; hay un policía herido

El Cuerpo de Bomberos extrajo el cadáver de un hombre abatido en un enfrentamiento en Siguatepeque. El cuerpo fue localizado a la orilla de un río

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 14:08
 Foto: redes sociales

Siguatepeque, Honduras.- Miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras recuperaron el cadáver de un presunto asaltante que murió tras un enfrentamiento con agentes policiales este jueves 26 de febrero, a la altura del puente entre la colonia El Higo y el barrio San Antonio, en Siguatepeque.

De acuerdo con el reporte preliminar, el fallecido fue identificado como José Reinaldo Molina, quien presuntamente fue partícipe de varios asaltos registrados en la zona.

Las versiones de vecinos indican que Molina fue abatido durante una persecución policial que terminó en un enfrentamiento a disparos. Producto del fuego cruzado un policía resultó herido, aunque afortunadamente se encuentra fuera de peligro, según dieron a conocer medios locales. ​​​​​​

El cadáver del joven quedó tendido en una zona de difícil acceso, específicamente a la orilla del río que atraviesa el sector, lo que obligó a los rescatistas a emplear equipo especializado para realizar la extracción del cadáver y dejarlo en una superficie plana.

Por su parte, las autoridades policiales acordonaron la escena, mientras esperan el arribo de miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento. De momento, la policía no ha brindado mayores detalles del hecho.

