Al menos 8 personas heridas deja accidente entre un bus y un camión en Quimistán, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Al menos ocho personas, tres de gravedad, fue el resultado de un fuerte accidente vehicular entre un bus rapidito y un camión de caña a la altura de Quimistán, Santa Bárbara.
Según informó el alcalde de Quimistán, Ruben Darío Pacheco, dos de las personas que resultaron gravemente heridas fueron trasladadas hacia la ciudad de San Pedro Sula para ser atendidas en el Mario Catarino Rivas, después de recibir los primeros auxilios.
Mientras que las otras seis personas están siendo atendidas en las clínicas periféricas de Quimistán.
Hasta el momento se desconocen las causas del brutal choque; sin embargo, Pacheco indicó que en ese eje carretero son comunes los accidentes, además de que la falta de visibilidad contribuyó al mismo.
Se conoció que la unidad de transporte se dirigía desde Pinalejo y que iba rumbo a San Pedro Sula cuando impactó con el camión que transportaba caña.