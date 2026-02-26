Al menos 8 personas heridas deja accidente entre un bus y un camión en Quimistán, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Al menos ocho personas, tres de gravedad, fue el resultado de un fuerte accidente vehicular entre un bus rapidito y un camión de caña a la altura de Quimistán, Santa Bárbara.

Según informó el alcalde de Quimistán, Ruben Darío Pacheco, dos de las personas que resultaron gravemente heridas fueron trasladadas hacia la ciudad de San Pedro Sula para ser atendidas en el Mario Catarino Rivas, después de recibir los primeros auxilios.

Mientras que las otras seis personas están siendo atendidas en las clínicas periféricas de Quimistán.