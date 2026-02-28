¿En qué zonas habrá cortes de luz este domingo 1 de marzo en Honduras?

Copán, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el listado de zonas que no contaran con energía eléctrica este domingo 1 de marzo. Según el listado oficial compartido por la ENEE, los cortes de luz se darán en varios municipios del departamento de Copán, en horarios de 6 a.m. a 7 p.m. y 07:00 a.m. a 05:00 p.m. A continuación, le compartimos el listado oficial de la semana del 24 de febrero al 1 de marzo: cortes ENEE

Santa Rosa de Copán, Copán 06:00a.m. a 07:00 p.m.

Municipio de Santa Rosa de Copán: aldea El Derrumbo, Los Plancitos, barrio Loma Linda, colonia Santa Eduviges, barrio Santa Rosa, residencial María Auxiliadora, barrio Santa Teresa, barrio Progreso, colonia Flores Saavedra. Pizza Hut El Centro, Distribuidora Occidental, CAME, Café Jireth, Despensa Familiar. Municipio de San Juan Opoa, Copán: casco urbano de San Juan Opoa y las aldeas: La Montañita, El Pinal, El Pinalito, Contamal, Linderos, El Portillo, La Culebrilla, Valle María Auxiliadora, La Majada, Polígono Industrial Copaneco y sus caseríos cercanos. Municipio de Cucuyagua, Copán: casco urbano de Cucuyagua y las aldeas: El Níspero, Gualtaya, Ojos de Agua, El Ajagual, El Higuito, Los Almendros, San José de las Palmas, Séptimo Batallón de Infantería y sus caseríos cercanos. Municipio de San Pedro, Copán: casco urbano de San Pedro y las aldeas: Cartagua, El Zapote, Capucas, El Ejido, Yaunera, Bocadel Monte y sus caseríos cercanos. Municipio de Corquín, Copán: casco urbano de Corquín y las aldeas: Agua Caliente, El Carrizal, Gualme, Jimilile, Las Casitas, Potrerillos y sus caseríos cercanos. Municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque: casco urbano de Belén Gualcho y las aldeas. Municipio de La Unión, Copán: casco urbano de La Unión y las aldeas: Azacualpa, El Corpus, El Junco, El Trigo, La Arena, Minerales de Occidente (MINOSA), oficinas de Geotérmica Platanares, San Miguel, Santa Cruz, El Ladrillo, Los Arrollos, El Sitio, Arrancabarbara, Suptes Arriba, Suptes Abajo, Palania, Platanares, El Portillo.

Santa Rosa de Copán, Copán 07:00 a.m. a 05:00 p.m.