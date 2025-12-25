Un muerto y veinticinco heridos tras la caída de un autobús a un barranco en Ecuador

Guayaquil, Ecuador.- Una persona falleció y otras veinticinco quedaron heridas este jueves después de que el autobús en el que viajaban se precipitara hacia un barranco cuando circulaba por una carretera de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, informó el sistema nacional de emergencias ECU-911.

El siniestro se produjo por la tarde en el kilómetro 63 de la vía Alóag - Santo Domingo, que conecta la costa con la zona andina del país, de acuerdo a información oficial.

Hasta el sitio llegaron bomberos del municipio de Mejía y miembros de la Cruz Roja, del Ministerio de Salud, de la Policía y de otras instituciones de respuesta que ayudaron con las operaciones de rescate y de control del tráfico en la zona.