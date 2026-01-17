Conductor ebrio atropella y mata a comerciante en la colonia San José del Loarque

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida la mañana de este sábado -17 de enero luego- de ser atropellado por un conductor en estado de ebriedad en la colonia San José del Loarque, en la capital.

La víctima fue identificada como Edwin Ernesto García, de 40 años, quien, según versiones preliminares, se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue embestido por el automotor.

Familiares indicaron que García tenía un negocio de comida y se encontraba preparándose para realizar las ventas del día.