Conductor ebrio atropella y mata a comerciante en la colonia San José del Loarque

La víctima se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue embestida por un vehículo cuyo conductor huyó de la escena; las autoridades ya investigan su paradero

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 08:19
Escena del atropellamiento registrado en la colonia San José del Loarque, donde un comerciante perdió la vida tras ser embestido por un conductor ebrio.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida la mañana de este sábado -17 de enero luego- de ser atropellado por un conductor en estado de ebriedad en la colonia San José del Loarque, en la capital.

La víctima fue identificada como Edwin Ernesto García, de 40 años, quien, según versiones preliminares, se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue embestido por el automotor.

Familiares indicaron que García tenía un negocio de comida y se encontraba preparándose para realizar las ventas del día.

De acuerdo con los testimonios, el conductor ebrio impactó al hombre y lo dejó atrapado debajo del vehículo, gravemente herido.

Parientes de la víctima denunciaron que realizaron llamadas a patrullas policiales y al sistema de emergencias 911, pero no obtuvieron respuesta inmediata.

Ante la falta de atención, un vecino que transitaba por el sector ayudó a trasladar a García a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos, minutos después se confirmó su fallecimiento.

El conductor involucrado se dio a la fuga tras el accidente y, hasta el momento, se desconoce su paradero, ya que no dejó rastro alguno en la escena.

Las autoridades informaron que mantienen una investigación abierta para dar con el responsable y esclarecer las circunstancias del hecho.

