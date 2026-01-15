Un herido y bloqueo de carretera CA-4 tras brutal choque entre tres vehículos

Quimistán, Honduras.- Una persona herida fue el resultado de un brutal choque entre tres vehículos que se registró este jueves en la carretera CA-4 Quimistán, Santa Bárbara, paralizando el tráfico en la zona.

Según el reporte de las autoridades, la persona herida es una joven de 17 años, quien fue identificada como Belkis Karolina Perdomo, originaria de Puerto Cortés.

La menor de edad presentaba heridas graves en su cuerpo, además de una fractura en su mano derecha, por lo que fue llevada a una clínica. El conductor de la pesada rastra también fue trasladado para recibir atención médica.