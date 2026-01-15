  1. Inicio
Un herido y bloqueo de carretera CA-4 tras brutal choque entre tres vehículos

Hasta el momento se desconoce qué provocó el fuerte accidente que paralizó por varias horas el tránsito en la zona; una persona resultó con graves heridas

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 09:49
El accidente ocurrió en horas de la mañana de jueves 15 de enero.

Foto: Cortesía Bomberos

Quimistán, Honduras.- Una persona herida fue el resultado de un brutal choque entre tres vehículos que se registró este jueves en la carretera CA-4 Quimistán, Santa Bárbara, paralizando el tráfico en la zona.

Según el reporte de las autoridades, la persona herida es una joven de 17 años, quien fue identificada como Belkis Karolina Perdomo, originaria de Puerto Cortés.

La menor de edad presentaba heridas graves en su cuerpo, además de una fractura en su mano derecha, por lo que fue llevada a una clínica. El conductor de la pesada rastra también fue trasladado para recibir atención médica.

El choque entre los tres vehículos dejó solo daños materiales.

El choque entre los tres vehículos dejó solo daños materiales.

(Foto: Bomberos )

La colisión ocurrió entre una rastra, una volqueta y un vehículo tipo camioneta. No se reportan más que daños materiales en el lugar del accidente.

Sin embargo, producto del fuerte encontronazo, la carretera estuvo bloqueada por varias horas, mientras se recogían los escombros y se realizaban las investigaciones correspondientes y determinar culpabilidad.

