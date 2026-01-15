Juez manda a prisión a la hermana del tiktoker Caracolito

San Pedro Sula, Honduras.- Un juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional resolvió la tarde del miércoles 14 de enero imponer la medida cautelar de la detención judicial a Claudia Jackeline Suazo Turcios, al suponerla responsable del delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
Claudia Jackeline, quien es hermana del “tiktoker” Moisés Turcios, conocido en redes sociales como Caracolito, fue capturada por agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) en la colonia La Planeta de La Lima.
La mujer de 28 años, conocida con el alias de la Misionera, es sindicada por las autoridades de la Dipampco como una poderosa administradora financiera de la pandilla 18 en el valle de Sula.
Al momento de la captura, los agentes de la Dipampco le decomisaron a Suazo Turcios un vehículo tipo camioneta, utilizado para el traslado de ilícitos y dinero en efectivo producto de las actividades de extorsión recientes.
Según las autoridades de ese ente policial, con la captura de Suazo lograron interrumpir el flujo de capital que sostiene las operaciones criminales en todo el sector noroccidental, siendo esto sinónimo de debilitamiento a este grupo delictivo organizado.