Juez manda a prisión a la hermana del tiktoker Caracolito

San Pedro Sula, Honduras.- Un juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional resolvió la tarde del miércoles 14 de enero imponer la medida cautelar de la detención judicial a Claudia Jackeline Suazo Turcios, al suponerla responsable del delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.

Claudia Jackeline, quien es hermana del “tiktoker” Moisés Turcios, conocido en redes sociales como Caracolito, fue capturada por agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) en la colonia La Planeta de La Lima.