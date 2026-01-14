  1. Inicio
Extorsión, armas y drogas: Los supuestos vínculos de la hermana de Caracolito con la pandilla 18

Desde administrar cobros de extorsión hasta encargarse de la logística para la distribución de drogas, son algunas de las acusaciones hechas contra “La Misionera”. ¿Qué se sabe de ella?

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 16:35
Extorsión, armas y drogas: Los supuestos vínculos de la hermana de Caracolito con la pandilla 18
1 de 10

El creador de contenido “Caracolito” ya reaccionó tras la captura de su hermana Claudia Suazo Turcios, alias “La Misionera”. El joven se desvinculó de las acusaciones.

 Foto: Redes sociales
Extorsión, armas y drogas: Los supuestos vínculos de la hermana de Caracolito con la pandilla 18
2 de 10

“Sí, es mi hermana y no quiero que me involucren en las cosas que ella hace. Yo tomé mi decisión de ser creador de contenido, hacerlos reír a ustedes y pasar un buen momento. Yo no puedo obligarla a ella a hacer algo que no quiere”, dijo el joven.

 Foto: Redes sociales
Extorsión, armas y drogas: Los supuestos vínculos de la hermana de Caracolito con la pandilla 18
3 de 10

“Ella es una persona adulta y sabe lo que hace. Obviamente es mi hermana y no la voy a despreciar. No me involucren a mí y no utilicen mi imagen”, agregó Caracolito.

 Foto: Redes sociales
Extorsión, armas y drogas: Los supuestos vínculos de la hermana de Caracolito con la pandilla 18
4 de 10

Claudia Suazo Turcios fue capturada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en La Lima, Cortés.

 Foto: Redes sociales
Extorsión, armas y drogas: Los supuestos vínculos de la hermana de Caracolito con la pandilla 18
5 de 10

Según las autoridades, “La Misionera” lleva alrededor de 10 años perteneciendo a la estructura criminal de la pandilla 18. ¿Cuáles son los vínculos que, según las autoridades, tiene con estos antisociales?

 Foto: Redes sociales
Extorsión, armas y drogas: Los supuestos vínculos de la hermana de Caracolito con la pandilla 18
6 de 10

Ser una “poderosa administradora financiera de la pandilla 18” es una de las acusaciones que se le hace a la imputada.

 Foto: Redes sociales
Extorsión, armas y drogas: Los supuestos vínculos de la hermana de Caracolito con la pandilla 18
7 de 10

“La Misionera” es la encargada, según las autoridades, de administrar el dinero producto del cobro de extorsión en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Yoro.

 Foto: Redes sociales
Extorsión, armas y drogas: Los supuestos vínculos de la hermana de Caracolito con la pandilla 18
8 de 10

Pero además del delito de extorsión y la administración de las finanzas, la joven estaría vinculada con la logística para la distribución de armas y drogas.

 Foto: Redes sociales
Extorsión, armas y drogas: Los supuestos vínculos de la hermana de Caracolito con la pandilla 18
9 de 10

Al momento de la detención, a la joven se le decomisó una camioneta y dinero en efectivo. Otro de los señalamientos es que, según las autoridades, mantiene una relación sentimental con alias “Spooky”, un cabecilla de la pandilla 18 que ya se encuentra arrestado.

 Foto: Redes sociales
Extorsión, armas y drogas: Los supuestos vínculos de la hermana de Caracolito con la pandilla 18
10 de 10

La joven ya había sido capturada en 2019 por su presunta participación en delitos de extorsión. Desde entonces, según las autoridades, habría ido escalando dentro de la estructura criminal hasta convertirse en una pieza clave.

 Foto: Redes sociales
