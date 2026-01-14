Extorsión, armas y drogas: Los supuestos vínculos de la hermana de Caracolito con la pandilla 18

El creador de contenido “Caracolito” ya reaccionó tras la captura de su hermana Claudia Suazo Turcios, alias “La Misionera”. El joven se desvinculó de las acusaciones.
“Sí, es mi hermana y no quiero que me involucren en las cosas que ella hace. Yo tomé mi decisión de ser creador de contenido, hacerlos reír a ustedes y pasar un buen momento. Yo no puedo obligarla a ella a hacer algo que no quiere”, dijo el joven.
“Ella es una persona adulta y sabe lo que hace. Obviamente es mi hermana y no la voy a despreciar. No me involucren a mí y no utilicen mi imagen”, agregó Caracolito.
Claudia Suazo Turcios fue capturada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en La Lima, Cortés.
Según las autoridades, “La Misionera” lleva alrededor de 10 años perteneciendo a la estructura criminal de la pandilla 18. ¿Cuáles son los vínculos que, según las autoridades, tiene con estos antisociales?
Ser una “poderosa administradora financiera de la pandilla 18” es una de las acusaciones que se le hace a la imputada.
“La Misionera” es la encargada, según las autoridades, de administrar el dinero producto del cobro de extorsión en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Yoro.
Pero además del delito de extorsión y la administración de las finanzas, la joven estaría vinculada con la logística para la distribución de armas y drogas.
Al momento de la detención, a la joven se le decomisó una camioneta y dinero en efectivo. Otro de los señalamientos es que, según las autoridades, mantiene una relación sentimental con alias “Spooky”, un cabecilla de la pandilla 18 que ya se encuentra arrestado.
La joven ya había sido capturada en 2019 por su presunta participación en delitos de extorsión. Desde entonces, según las autoridades, habría ido escalando dentro de la estructura criminal hasta convertirse en una pieza clave.