Identifican a tres sospechosos del crimen de dirigente comunal en San Pedro Sula

Las indagaciones indican que el móvil del crimen, ocurrido el lunes 12 de enero, son problemas de tierras en la colonia Arenales 2, de cuyo patronato era la vicepresidenta Vigil.

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía informó que tienen identificados a tres sospechosos del asesinato de la dirigente comunal Karla Patricia Vigil en San Pedro Sula , en el norte de Honduras.

Según las pesquisas policiales, en el crimen de Vigil participaron tres sujetos que ya tienen individualizados, uno de ellos fue el que le disparó al líder comunal, y los otros dos se conducían en el carro en el que huyó el homicidio, que es una camioneta blanca

Se informó que la víctima junto con otros vecinos fueron afectados mediante una estafa. Las autoridades policiales indicaron que a Vigil y otros vecinos de la colonia Arenales 2 unas personas les hicieron creer que eran los dueños de unas tierras y se las vendieron, pero después los moradores descubrieron que era mentira.

Vigil ubicó quién era el verdadero propietario de los terrenos y comenzó a negociar con él, lo que generó el malestar de los falsos dueños de la tierra.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A raíz de esa situación, Vigil, quien era miembro de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeh), y otros compañeros suyos fueron amenazados de muerte.