Identifican a tres sospechosos del crimen de dirigente comunal en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía informó que tienen identificados a tres sospechosos del asesinato de la dirigente comunal Karla Patricia Vigil en San Pedro Sula, en el norte de Honduras.
Las indagaciones indican que el móvil del crimen, ocurrido el lunes 12 de enero, son problemas de tierras en la colonia Arenales 2, de cuyo patronato era la vicepresidenta Vigil.
Según las pesquisas policiales, en el crimen de Vigil participaron tres sujetos que ya tienen individualizados, uno de ellos fue el que le disparó al líder comunal, y los otros dos se conducían en el carro en el que huyó el homicidio, que es una camioneta blanca
Se informó que la víctima junto con otros vecinos fueron afectados mediante una estafa. Las autoridades policiales indicaron que a Vigil y otros vecinos de la colonia Arenales 2 unas personas les hicieron creer que eran los dueños de unas tierras y se las vendieron, pero después los moradores descubrieron que era mentira.
Vigil ubicó quién era el verdadero propietario de los terrenos y comenzó a negociar con él, lo que generó el malestar de los falsos dueños de la tierra.
A raíz de esa situación, Vigil, quien era miembro de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeh), y otros compañeros suyos fueron amenazados de muerte.
A raíz de esas amenazas, el martes 13 de enero Vigil y otras compañeras suyas tenían programada una cita con la Policía Nacional para incorporarse a un programa de protección en el marco de un proceso de acompañamiento impulsado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), lo que evidencia la existencia previa de riesgos debidamente advertidos y no prevenidos por la Policía, señala un comunicado emitido por la Conafeh.